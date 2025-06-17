Как темная материя затемняет звезды: новое исследование эффекта абажура

Вселенная / © Unsplash

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Новое исследование указывает на то, что сгустки темной материи могут действовать как звездные абажуры, почти незаметно затемняя свет от далеких звезд, когда они пролетают между ними и Землей. Если это подтвердится, такие абажуры помогут пролить свет на природу темной материи — одной из самых больших загадок космоса.

Об этом пишет Space.

Темная материя составляет примерно 85% всей материи во Вселенной, но ее природа остается загадкой. излучением, блокируя часть света.

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В отличие от других кандидатов на темную материю, состоящих из небарионной материи и совершенно не взаимодействующих со светом, MACHO — это объекты барионной природы, похожие на звезды или планеты, и могут выступать как полупрозрачные абажуры, блокирующие свет звезд.

Эффект абажура: как темная материя затемняет звезды

Мелисса Даймонд из Университета Королевы в Онтарио объясняет, что когда такие сгустки проходят между Землей и далекой звездой, они могут затенять часть света, делая звезду временно более тусклой. Этот эффект подобен тому, как абажур на лампе блокирует часть света, не делая его полностью непрозрачным.

Исследователи подчеркивают, что этот механизм действует не только для MACHO, но и для других форм темной материи, которые способны образовывать компактные скопления и слабо взаимодействовать со светом и между собой.

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До этого времени основным методом поиска сгустков темной материи являлось гравитационное микролинзирование — явление, когда массивные объекты искажают пространство-время и фокусируют свет звезд, временно делая их ярче.

Однако когда сгустки становятся слишком рыхлыми, этот метод теряет эффективность. Именно здесь на помощь приходит новый эффект абажура — слабое затемнение света, которое можно обнаружить в данных существующих наблюдений, таких как эксперимент OGLE.

Вызовы и перспективы: как отличить темную материю от обычных объектов

Выявить эффект абажура — сложная задача, поскольку затемнения могут вызвать и другие астрономические объекты: планеты, звезды, газовые облака. Ученые планируют сравнивать частоту и характер затемнений, чтобы отделить темную материю от «обычных» тел.

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Если эффект найден, это станет прорывом в понимании темной материи. Если нет — это также важный результат, который поможет исключить определенные теории.

Ученые готовы проанализировать уже имеющиеся данные микролинзирования для поиска признаков затемнения, связанных с темной материей. Этот новый подход позволяет получить больше информации по имеющимся наблюдениям без дополнительных затрат.

Напомним, ученые нашли ответ на вопрос, который не давал покоя последние сотни лет — сколько живет нейтрон. Но то, что казалось простым ответом, может быть, обнаружило глубокий недостаток в нашем понимании фундаментальных частиц Вселенной. И собственно это открытие может изменить все законы Вселенной.