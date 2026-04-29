"Как Терминатор": Маск заявил, что искусственный интеллект может убить человечество

Илон Маск / © Associated Press

Первый день дачи показаний Илона Маска в федеральном суде Окленда стал настоящей сенсацией. Выступая перед девятью присяжными, он не сдерживал эмоций, описывая мрачные перспективы развития технологий. По словам миллиардера, современное состояние индустрии искусственного интеллекта (ИИ) несет прямую угрозу существованию цивилизации.

Об этом пишет Fortune.

«ИИ может убить нас всех», — заявил Маск во время заседания.

Он провел параллели с культовыми кинофильмами, отметив, что человечество стоит на развилке между катастрофическим сценарием Джеймса Кэмерона и утопическим будущим.

«Мы не хотим, чтобы все закончилось, как в Терминаторе. Мы хотим, чтобы все закончилось как на Звездном пути», — добавил основатель SpaceX.

Центральной темой свидетельств стал конфликт десятилетней давности. Маск утверждает, что идея создания OpenAI возникла как попытка оградить мир от «плохих парней», в частности, от монополии Google. Миллиардер вспомнил встречу 2015 года с ставшей переломной сооснователем Google Ларри Пейджем.

По словам Маска, Пейдж считал, что ИИ принесет утопию и не воспринимал серьезные риски для людей. Более того, Пейдж обвинил Маска в «видовой дискриминации» за то, что тот предпочитает биологическую жизнь будущим цифровым формам.

«Компания OpenAI существует потому, что Ларри Пейдж назвал меня видофобом», — подчеркнул Маск в суде.

Суть иска Маска 2024 года заключается в обвинении OpenAI в отказе от своей первоочередной цели — быть некоммерческой организацией, работающей на благо человечества. Маск, пожертвовавший лаборатории не менее 38 миллионов долларов, утверждает, что Сэм Альтман и Грег Брокман фактически украли средства благотворителей, превратив проект в коммерческую машину с капитализацией 730 миллиардов долларов.

В настоящее время миллиардер требует от OpenAI и их главного партнера Microsoft компенсацию в размере более 150 миллиардов долларов. Он настаивает, что переход на коммерческую модель в 2017 году был ошибкой, а его самого отстранили от управления после борьбы за власть с Альтманом.

Какая позиция защиты

Адвокаты OpenAI предлагают присяжным другую версию событий. Главный юрисконсульт Уильям Савитт заявил, что иск Маска — это лишь проявление личной оскорбления из-за проигрыша в борьбе за контроль над компанией в 2018 году.

«У моих клиентов хватило наглости добиться успеха без него. Господин Маску это не понравилось», — отметил Савитт, намекая, что миллиардер теперь развивает собственную коммерческую лабораторию xAI.

Несмотря на то, что Маск позиционирует себя как спасителя человечества, адвокаты оппонентов обратили внимание на противоречивые факты. В частности, Фонд Маска уже четыре года не перечисляет обязательные 5% активов на благотворительность, как того требует закон. Судебное разбирательство продлится около четырех недель, а на следующий день Маска ждет перекрестный допрос от юристов OpenAI.

