Как удалить информацию о себе из Интернета: Google запустила новый инструмент

Команда Google запустила новый инструмент, который по запросу поможет удалить пользовательские данные из результатов поиска. Впервые Google представил этот инструмент в мае этого года на конференции I/O.

Как сообщает 9to5Google в приложении Google на Android появился новый пункт меню "Результаты о вас" (Results about you).

Он перенаправляет пользователя на страницу, где можно ознакомиться со всеми вашими данными, которые доступны сейчас в выдаче. На этой же странице объяснение, как можно запросить у Google удалить результаты поиска, содержащие личные данные, например, номер телефона, домашний адрес, адрес электронной почты и т.д.

Следует указать, какие именно данные вы хотите удалить и указать причину. Можно отметить следующие причины:

Он показывает мою личную контактную информацию.

Это показывает мой контакт с намерением нанести мне вред.

Он показывает другую личную информацию.

Информация устарела.

После этого Google укажет статус вашего запроса: "Одобрено" или "Выполняется". Личные данные удаляются только с поисковой выдачи, Google не удаляет ее с других сайтов. Для того чтобы удалить информацию с этих сайтов, нужно связаться с хостинговым сайтом напрямую. Также можно подать запрос на удаление со страницы Google, где подробно описаны правила удаления личной информации.

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