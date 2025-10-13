Как улучшить скорость Wi-Fi: один предмет в доме может замедлять интернет

Роутер / © iStock

Если Wi-Fi стал заметно медленнее, не всегда стоит винить только провайдера или тарифный план. Часто настоящим виновником замедления сигнала могут быть предметы, которые стоят рядом с вашим роутером.

об этом пишет издание Daily Express

Эксперты из Audio Technica отмечают: расположение роутера в комнате играет ключевую роль для стабильности интернет-соединения. Особенно это важно, если вы смотрите фильмы онлайн, играете в игры или работаете дистанционно. Оказывается, Bluetooth-устройства, такие как колонки, наушники или гарнитуры, могут серьезно мешать работе Wi-Fi, если находятся слишком близко.

Причина проста: Wi-Fi и Bluetooth работают на схожих радиочастотах. Когда оба типа устройств используют одну частотную полосу, возникает «конкуренция» сигналов, которая уменьшает скорость интернета. Другими словами, ваши гаджеты как будто попадают в пробку на «частотном шоссе».

На официальной странице поддержки производителей роутеров объясняют: «Многие Wi-Fi роутеры транслируют сигналы одновременно на разных каналах. Если рядом находится слишком много других сигналов, Bluetooth-устройства могут не найти свободную частоту для переключения. Это основная причина помех для Bluetooth».

Что советуют специалисты: просто переставьте Bluetooth-устройства как можно дальше от роутера. Это поможет стабилизировать сигнал и повысить скорость Wi-Fi, а также избежать проблем с буферизацией во время просмотра видео или онлайн-игр.

Этот маленький шаг может значительно улучшить работу интернета в доме. Расстояние между гаджетами и роутером, правильное расположение маршрутизатора и минимизация количества одновременных сигналов помогут вам наслаждаться стабильным соединением без задержек.

Поэтому если ваш Wi-Fi «подтормаживает», сначала проверьте, что находится рядом с роутером — иногда простое переставление нескольких устройств может мгновенно ускорить интернет во всей квартире или доме.

