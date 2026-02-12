Как умирает звезда: Хаббл показал редкий этап жизни небесных тел

Туманность Яйцо / © ESA

Космический телескоп «Хаббл» обнародовал новое, самое детальное на сегодня изображение туманности Яйцо (CRL 2688), расположенной примерно в тысяче световых лет от Земли.

Об этом сообщило издание Gizmodo.

На фото зафиксирована редкая фаза эволюции звезды — допланетная туманность. Это короткий переходный этап, который длится всего несколько тысяч лет, когда звезда, подобная Солнцу, исчерпывает запасы водорода и гелия и начинает терять свои внешние слои. Высвобожденная пыль и газ формируют характерные структуры, которые впоследствии превратятся в планетарную туманность.

В центре туманности расположена звезда, скрытая за плотным пылевым облаком. По данным астрономов, эта пыль была выброшена несколько веков назад. Свет прорывается сквозь нее в виде полярных лучей, которые освещают быстро движущиеся частицы и серию более старых концентрических дуг.

В заявлении команды «Хаббла» отмечается, что симметричные узоры туманности не являются следствием мощного взрыва, например сверхновая. Вместо этого они, вероятно, возникли в результате серии малоисследованных процессов извержения вещества в обогащенном углеродом ядре звезды. Форма и движение структур могут свидетельствовать о гравитационном взаимодействии с одной или несколькими звездами-компаньонами, которые скрыты внутри толстого пылевого диска.

В отличие от полноценных планетарных туманностей — таких как Хеликс, Скат или Бабочка — туманность Яйцо еще не перешла в фазу ионизации окружающего газа открытым горячим ядром. Именно поэтому она представляет особый интерес для исследователей: этот этап позволяет проследить процесс потери массы звездами и формирования сложных пылевых оболочек.

Новое изображение позволяет астрономам сравнивать его с предыдущими наблюдениями разных лет и отслеживать изменения в мелких деталях структуры. Это помогает точнее моделировать развитие планетарных туманностей и лучше понимать эволюцию звезд, подобных Солнцу.

По словам ученых, именно такие звезды в прошлом создавали и высвобождали пыль, которая впоследствии стала материалом для формирования новых звездных систем, в том числе и Солнечной системы около 4,5 миллиарда лет назад.

«Чрезвычайно детализированное изображение телескопа позволяет астрономам сравнивать изображения разного возраста, чтобы проанализировать эволюцию крошечных деталей пылевой оболочки туманности „Яйцо“. Это способствует более точному моделированию планетарных туманностей, что также позволяет исследователям точно рассчитывать развитие различных сопоставимых звездных взрывов.», — говорится в статье.

