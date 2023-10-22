Как умрет Солнце и выживет ли после этого человечество: новый прогноз ученых

Ученые спрогнозировали то, как будет выглядеть конец Солнца, а с ним, вероятно, и всей нашей планетной системы.

Об этом пишет Science Alert.

Международная группа ученых пришла к выводу, что превращение в планетарную туманность – самый вероятный сценарий окончания жизни Солнца.

По оценкам ученых, человечество будет существовать около миллиарда лет, если не найдет способа покинуть Землю. Это произойдет потому, что яркость Солнца увеличивается примерно на 10% каждый миллиард лет. Такое повышение яркости положит конец жизни на Земле. Океаны испарятся, а поверхность планеты станет слишком горячей для поддержания жидкой воды.

Но что произойдет после превращения Солнца в красного гиганта, спрогнозировать трудно. Несколько предварительных исследований показали, что для формирования планетарной туманности первоначальная звезда должна быть вдвое массивнее Солнца.

"Когда звезда умирает, она выбрасывает в космос массу газа и пыли, известную как ее оболочка. Оболочка может составлять половину массы звезды. Это раскрывает ядро звезды, которое к этому моменту жизни звезды исчерпывает топливо, в конце концов, выключается прежде чем окончательно умереть. Горячее ядро заставляет выброшенную оболочку ярко сиять в течение 10 тысяч лет – короткого периода в астрономии, что делает планетарную туманность видимой, некоторые из них настолько ярки, что их можно увидеть с чрезвычайно больших расстояний, измеряемых десятками миллионов световых лет, хотя сама звезда была было бы слишком туманной, чтобы ее можно было увидеть", — сказал астрофизик Альберт Зейлстра из Манчестерского университета в Великобритании.

Напомним, исследование ученых ранее показало, что Солнце ожидает много изменений, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.

А космический аппарат NASA под названием SOHO с помощью своих приборов зафиксировал смертельное погружение кометы в Солнце.

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