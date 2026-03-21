Как умрет Вселенная: три научных сценария конца пространства и времени

Ученые прогнозируют три возможных сценария исчезновения Вселенной

Большинство современных астрофизических теорий опираются на то, что наш мир возник около 13,8 миллиарда лет назад в результате Большого взрыва. С тех пор Вселенная была чрезвычайно горячей и плотной, а сейчас постоянно расширяется, формируя галактики, звезды и планеты. Однако ничто не вечно, и у науки уже есть несколько гипотез относительно того, чем все закончится.

О наиболее вероятных вариантах финала всего сущего рассказывает BBC со ссылкой на исследователей из ведущих мировых институтов.

Сценарий 1: Большое замерзание

Если Вселенная и дальше будет расширяться привычными темпами, ее энергия постепенно рассеется. Галактики будут удаляться друг от друга, новые звезды прекратят рождаться, а существующие просто погаснут. Через триллионы лет космос погрузится в сплошную тьму.

Все атомы достигнут термического равновесия (одинаковой температуры), поэтому любое движение, процессы и жизнь остановятся навсегда.

«Все указывает на то, что Вселенная станет пустее, холоднее и удаленнее. Это финальное состояние, когда Вселенная превратится по сути в огромное космическое кладбище», — объясняет профессор Рауль Абрамо из университета Сан-Паулу.

Сценарий 2: Большой разрыв

Этот финал гораздо драматичнее. Он базируется на действии загадочной темной энергии, которая составляет около 68-70% нашей Вселенной и работает как антигравитация, заставляющая космос расширяться с возрастающей скоростью.

Если влияние темной энергии окажется нестабильным и продолжит расти, расширение станет столь стремительным, что гравитация больше не сможет удерживать объекты вместе. В определенный момент Вселенная просто разорвется в куски: звезды, планеты и даже сами атомы распадутся на базовые частицы.

Сценарий 3: Большое сжатие и новое начало

Существует противоположная гипотеза. Если действие темной энергии со временем ослабнет, гравитация может одержать верх. Тогда безграничная Вселенная прекратит расширение и начнет сжиматься, пока в конце концов не собьется в одну сверхплотную крошечную точку (Большое сжатие).

Некоторые ученые предлагают еще более смелую идею — «Великий отскок». Согласно ей, после полного коллапса может произойти новый Большой взрыв, который породит совершенно новую Вселенную. В такой модели миры возникают и гибнут в нескончаемом космическом цикле.

Когда наступит конец

Исследователи успокаивают: никаких признаков быстрого коллапса нет. До триллионного дня рождения нашей Вселенной остается еще почти 986 миллиардов лет. Полное же угасание звезд может занять период, измеряемый числом с 78 нулями.

Человечество до этого апокалипсиса точно не доживет. Даже наша родная планета исчезнет гораздо раньше: примерно через шесть миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта и просто поглотит Землю.

