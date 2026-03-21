Как умрет Вселенная: три научных сценария конца пространства и времени
Судьба нашей Вселенной остается одной из величайших загадок науки. Ученые рассматривают несколько сценариев космического апокалипсиса, но не исключают нового перерождения.
Большинство современных астрофизических теорий опираются на то, что наш мир возник около 13,8 миллиарда лет назад в результате Большого взрыва. С тех пор Вселенная была чрезвычайно горячей и плотной, а сейчас постоянно расширяется, формируя галактики, звезды и планеты. Однако ничто не вечно, и у науки уже есть несколько гипотез относительно того, чем все закончится.
О наиболее вероятных вариантах финала всего сущего рассказывает BBC со ссылкой на исследователей из ведущих мировых институтов.
Сценарий 1: Большое замерзание
Если Вселенная и дальше будет расширяться привычными темпами, ее энергия постепенно рассеется. Галактики будут удаляться друг от друга, новые звезды прекратят рождаться, а существующие просто погаснут. Через триллионы лет космос погрузится в сплошную тьму.
Все атомы достигнут термического равновесия (одинаковой температуры), поэтому любое движение, процессы и жизнь остановятся навсегда.
«Все указывает на то, что Вселенная станет пустее, холоднее и удаленнее. Это финальное состояние, когда Вселенная превратится по сути в огромное космическое кладбище», — объясняет профессор Рауль Абрамо из университета Сан-Паулу.
Сценарий 2: Большой разрыв
Этот финал гораздо драматичнее. Он базируется на действии загадочной темной энергии, которая составляет около 68-70% нашей Вселенной и работает как антигравитация, заставляющая космос расширяться с возрастающей скоростью.
Если влияние темной энергии окажется нестабильным и продолжит расти, расширение станет столь стремительным, что гравитация больше не сможет удерживать объекты вместе. В определенный момент Вселенная просто разорвется в куски: звезды, планеты и даже сами атомы распадутся на базовые частицы.
Сценарий 3: Большое сжатие и новое начало
Существует противоположная гипотеза. Если действие темной энергии со временем ослабнет, гравитация может одержать верх. Тогда безграничная Вселенная прекратит расширение и начнет сжиматься, пока в конце концов не собьется в одну сверхплотную крошечную точку (Большое сжатие).
Некоторые ученые предлагают еще более смелую идею — «Великий отскок». Согласно ей, после полного коллапса может произойти новый Большой взрыв, который породит совершенно новую Вселенную. В такой модели миры возникают и гибнут в нескончаемом космическом цикле.
Когда наступит конец
Исследователи успокаивают: никаких признаков быстрого коллапса нет. До триллионного дня рождения нашей Вселенной остается еще почти 986 миллиардов лет. Полное же угасание звезд может занять период, измеряемый числом с 78 нулями.
Человечество до этого апокалипсиса точно не доживет. Даже наша родная планета исчезнет гораздо раньше: примерно через шесть миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта и просто поглотит Землю.
Напомним, новое научное исследование поставило под удар одну из главных основ современной космологии — представление о том, что Вселенная одинакова по всем направлениям. Группа исследователей сообщила, что полученные ими данные свидетельствуют: пространство может быть перекошено , а его структура — несимметрична.