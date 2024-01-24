Как уровень образованности влияет на продолжительность жизни – исследование ученых

Ученые обнаружили, что образование продлевает продолжительность жизни независимо от возраста, пола, расположения, социального и демографического происхождения.

Об этом пишет Medical Xpress со ссылкой на журнал The Lancet Public Health.

Исследователи знали, что те, кто достиг высшего уровня образования, живут дольше других, но до сих пор они не знали, в какой степени.

Они обнаружили, что риск смерти снижается на 2% с каждым дополнительным годом обучения. Это означает, что у тех, кто окончил шесть классов начальной школы, риск смерти был ниже в среднем на 13%. После окончания средней школы риск смерти снизился почти на 25%, а 18-летнее образование снизило риск на 34%.

Исследователи сравнили влияние образования с другими факторами риска, такими как здоровое питание, курение и употребление слишком большого количества алкоголя, и обнаружили, что последствия для здоровья аналогичны. Например, польза 18-летнего образования сравнима с пользой от употребления идеального количества овощей, а не с отказом от овощей вообще. Совершенно не ходить в школу так же вредно, как выпивать пять и более алкогольных напитков в день или выкуривать десять сигарет в день в течение 10 лет.

"Образование важно само по себе, не только из-за его пользы для здоровья, но теперь возможность количественно оценить величину этой выгоды является значительным достижением", — сказал доктор Терье Эйкемо, соавтор и глава Центра глобальных исследований неравенства по здоровью (CHAIN) в Норвежском университете науки и технологий (NTNU).

Хотя польза от образования самая большая для молодых людей, люди старше 50 и даже 70 лет по-прежнему получают пользу от влияния образования.

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Исследователи не выявили существенной разницы в эффектах образования между странами, достигшими разных стадий развития. Это означает, что более длительное образование одинаково эффективно в богатых странах, как и в бедных странах.

"Нам необходимо увеличить социальные инвестиции, чтобы обеспечить доступ к лучшему и большему образованию во всем мире, чтобы остановить сохраняющееся неравенство, которое уносит жизни", — сказала Мирза Баладж, соавторка и научная сотрудница кафедры социологии и политологии NTNU. "Наивысший уровень образования ведет к лучшей занятости и более высоким доходам, лучшему доступу к медицинскому обслуживанию и помогает нам заботиться о своем собственном здоровье. Высокообразованные люди также склонны развивать более широкий набор социальных и психологических ресурсов, способствующих их здоровью и продолжительности жизни" .

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"Устранение разрыва в образовании означает сокращение разрыва в смертности, и нам необходимо разорвать порочный круг бедности и пресечения с помощью международных обязательств", — сказала соавтор Клер Генсон. "Чтобы снизить неравенство в смертности, важно инвестировать в отрасли, расширяющие возможности людей получить образование. Это может повлиять на здоровье населения во всех странах".

В исследовании были собраны данные из 59 стран и включены более 10 000 данных, собранных из более 600 опубликованных статей. Большинство исследований, включенных в это исследование, были проведены в странах с высоким уровнем дохода, что подчеркивает необходимость дополнительных исследований в странах с низким и средним уровнем дохода, особенно в странах к югу от Сахары и Северной Африки, где данных недостаточно.

"Наше внимание сейчас должно быть сосредоточено на регионах мира, где, как мы знаем, доступ к школьному образованию низкий, и где также мало исследований образования как определяющего фактора здоровья", — сказала доктор Эммануэла Гакиду, соавтор и профессор IHME.

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