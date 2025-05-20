Как возникла Вселенная: ученые начинают проект в огромных пещерах, чтобы разгадать загадку

О возникновении Вселенной

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В огромной пещере в Южной Дакоте, защищенной от внешнего мира, исследователи создадут лабораторию для изучения крохотных изменений в субатомных частицах.

Об этом пишет BBC.

В пещере разместят чувствительное оборудование, которое поможет найти ответ на научный вопрос: почему существует наша Вселенная?

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Теория возникновения Вселенной: что известно

Современная теория о возникновении Вселенной не объясняет существование планет, звезд и галактик, наблюдаемых вокруг себя.

Поэтому команды ученых строят детекторы, изучающие субатомную частицу под названием нейтрино в надежде найти ответы.

«Международная команда во главе с США надеется, что разгадка кроется глубоко под землей — в проекте с красноречивым названием „Глубокий подземный эксперимент по нейтрино“ (Deep Underground Neutrino Experiment, DUNE)», — говорится в материале.

Ученые спустятся на 1500 метров под землю до трех гигантских подземных пещер.

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Эти пещеры строятся около десяти лет. Ученые разместятся в Подземном научно-исследовательском центре Сэндфорда (Sanford Underground Research Facility, или SURF).

Они изолируют DUNE от шума и радиации с поверхности. И теперь DUNE готов к следующему этапу», — говорится в материале.

Ученые говорят, что продолжается работа над созданием детектора, который изменит понимание существовавшей по сей день Вселенной.

«Его развертыванием будет заниматься международная команда из более чем 1400 ученых из 35 стран, стремящихся ответить на вопрос, почему мы существуем», — говорят специалисты.

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Когда Вселенная образовалась, возникло два типа частиц: материя — из которой состоят звезды, планеты и все вокруг — и в равном количестве антиматерия, являющаяся точной противоположностью материи.

С теоретической точки зрения, они должны были уничтожить друг друга, оставив лишь большую вспышку энергии. Тем не менее, мы как материя существуем.

Ученые считают, что ответ на вопрос, почему победила материя и почему мы существуем, кроется в изучении частицы, которая называется нейтрино, и ее антиматерийного аналога — антинейтрино.

Они планируют запускать пучки обоих типов частиц из глубокого подземелья в Иллинойсе в детекторы в Южной Дакоте — на расстояние около 1300 км.

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Напомним, ранее говорилось, что земные вулканы могут посылать тайные сигналы , которые фиксируют спутники NASA.

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