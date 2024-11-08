Как возникла жизнь на Земле: новое исследование ученых

Ученые из США создали модель, чтобы выяснить, как химия известной кометы Хейла-Боппа развивалась с течением времени. Эта информация проливает свет на происхождение жизни на Земле и даже за ее пределами.

Об этом пишет издание Space.

Комета Гейла-Боппа, известная также как C/1995 O1, была обнаружена в 1995 году и является одной из самых ярких наблюдаемых комет за всю историю.

Используя данные наблюдений, собранные за эти годы, ученые изучили комету Гейла-Боппа, в частности ее химический состав и то, как она могла эволюционировать с течением времени. С помощью своей модели ученые изучили, как внутри кометы могли образоваться и выжить органические молекулы. Эти молекулы могли дать начало жизни на Земле.

Ядро кометы, состоящей из замерзшей воды, газов, пыли и каменистого материала, содержит сложные органические молекулы, такие как формамид, метилформиат, этиленгликоль, метанол и ацетонитрил. Эти вещества могут быть соединены с происхождением жизни на Земле.

В то же время ученые говорят, что неизвестно, являются ли кометы источником органических молекул, необходимых для жизни, на Земле. Новая модель предполагает, что такая вероятность существует и органические молекулы, доставленные на Землю кометами, могли возникнуть задолго до того, как образовалось Солнце.

Напомним, исследователи раскрыли одну из тайн возникновения жизни на Земле. Ученым удалось воспроизвести условия формирования "строительных блоков" организмов, которые были на заре существования нашей планеты.

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