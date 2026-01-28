Как выбрать зарядную станцию для дома, которая заряжается за час: эксперты рассказали

Зарядная станция / © Фото из открытых источников

Эксперты портала Yanko Design определили портативные зарядные станции среднего уровня как наиболее рациональный выбор для обеспечения энергонезависимости квартир и частных домов.

Об этом портал Yanko Design рассказал в своем видеообзоре.

По мнению экспертов, такие устройства как EcoFlow River 2 Pro предлагают сбалансированное сочетание цены, мобильности и технических возможностей. Это позволяет закрыть базовые потребности тысяч украинцев во время продолжительных отключений света. В отличие от слишком маломощных или чрезмерно дорогостоящих промышленных систем, средний сегмент обеспечивает длительную работу критически важных приборов без значительных затрат места и бюджета.

Преимущества среднего класса над другими моделями

Как отмечают эксперты, главным преимуществом станций с емкостью от 700 до 1000 ватт-часов является их способность поддерживать жизнь дома в течение длительного времени. Малые модели на 200-300 ватт-часов не выдерживают нагрузки от роутеров или электрических одеял дольше нескольких часов. А это критично во время блекаутов продолжительностью более четырех часов.

В то же время большие системы емкостью до 4000 ватт-часов, хоть и способны питать целый дом, но весят до 45 килограммов и стоят как подержанный автомобиль. Станции среднего уровня весят около 5-8 кг, легко транспортируются одной рукой и стоят относительно недорого. При этом они достаточно мощны для автономной работы основных гаджетов в течение нескольких дней.

Технические возможности и надежность

По мнению экспертов, устройство мощностью 800 Вт с литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 768 Вт/ч демонстрирует высокую эффективность в бытовых условиях. Полного заряда такой станции хватает для работы роутера в течение недели, 50 полных зарядок смартфона или восьми часов обогрева электрическим одеялом.

Использование LiFePO4-элементов делает устройство более безопасным и устойчивым к перепадам температур по сравнению со стандартными литий-ионными батареями. Также гарантирует более 3000 циклов эксплуатации до начала потери емкости.

Как отмечают эксперты, важным преимуществом для украинских реалий является быстрота возобновления энергии. Ведь станция заряжается от розетки всего за 70 минут, что позволяет накопить максимум ресурса в короткие промежутки света.

Функциональность и стоимость в Украине

Современные станции этого класса оснащены широким набором разъемов, включая стандартные розетки, порты USB-A и USB-C, а также автомобильный прикуриватель для постоянного тока. Дополнительным бонусом является встроенная функция источника бесперебойного питания с «правильной синусоидой», защищающей технику от скачков напряжения.

Устройства поддерживают также зарядку от солнечных панелей. Это может стать вспомогательным источником энергии даже зимой. В Украине стоимость модели EcoFlow River 2 Pro начинается с 30 000 гривен. Это делает ее доступным инструментом для жильцов съемных квартир или небольших домов, которые ищут стабильность в периоды энергетической нестабильности.

Напомним, суммарная мощность домашних зарядных станций, установленных украинцами в собственных квартирах и домах во время длительного отключения света, уже приближается к 0,5 гигаватта. Речь идет не о повербанках, а о полноценных зарядных станциях типа «экофлоу».

К слову, Центр стратегических коммуникаций подготовил полное руководство для украинцев, как пережить блекауты этой зимой.