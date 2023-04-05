Как выглядел мужчина, живший 30 тысяч лет назад: ученые показали

Скелет мужчины был обнаружен еще 43 года назад во время раскопок в Египте.

Группа ученых создала реконструкцию лица мужчины, которому на момент смерти было от 17 до 20 лет. Он жил 35 тысяч лет назад, когда в Египте даже не было фараонов. Ведь Первая династия правителей Древнего Египта была основана только в 3100 году до н.э.

Об этом пишет Express.

Ученые из Бразилии произвели сканирование останков жителя Древнего Египта, чтобы создать реконструкцию его лица. Скелет мужчины был обнаружен еще 43 года назад во время раскопок в Египте. Считается, что этот человек жил 35 тысяч лет назад и был шахтером. На сегодняшний день его останки остаются полнейшим скелетом современного человека из когда-то обнаруженных в Африке, с начала позднего каменного века.

Исследователи полагают, что им удалось максимально точно воспроизвести образ древнего египтянина. Поскольку рядом с останками был обнаружен двусторонний топор, то был сделан вывод, что этот египтянин был шахтером.

Экспертизы помогли определить возраст, пол и профессиональную принадлежность этого человека. Также стало известно, что он жил 35 тысяч лет назад, а значит, он жил за 30 тысяч лет до появления первых фараонов в Древнем Египте. Известно, что фараон Нармер основал Первую династию правителей Древнего Египта только в примерно 3100 году до н.э.

Напомним, в Англии 500 лет спустя в подземелье полуразрушенной церкви нашли останки, которые, как полагают, принадлежат игуменье, погребенному необычным способом. Хотя у экспертов нет полной уверенности, что это тело принадлежит именно леди Герман, датировка останков тесно связана с историческими записями.

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