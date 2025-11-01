Как выглядит Антарктида без льда: ученые показали скрытый ландшафт континента (видео)

Поверхность Антарктиды / © NASA

Если бы все 27 миллионов кубических километров антарктического льда растаяли, мир увидел бы суровый, скалистый материк с горами, каньонами и глубокими впадинами. Именно так, благодаря современным технологиям, исследователям удалось воссоздать настоящий рельеф самого южного континента планеты.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Модель Bedmap2, созданная в 2013 году на основе спутниковых, авиационных и наземных наблюдений NASA и Британской антарктической службы, раскрыла детальное строение Антарктиды под толщей льда, покрывающей 98% ее поверхности. Под этим панцирем скрыты горные массивы и долины. В частности, часть ледника Берда на Земле Виктории расположена на 2870 метров ниже уровня моря — это самая глубокая точка суши на Земле.

«Bedmap показывает с беспрецедентной детализацией коренную породу под ледниковыми щитами Антарктиды. Ранее у нас был региональный обзор топографии, но эта новая карта с гораздо более высоким разрешением показывает сам ландшафт; сложный ландшафт из гор, холмов и равнин, расчлененных долинами, впадинами и глубокими ущельями», — отметил руководитель проекта, ученый Британской антарктической службы Питер Фретвелл.

Чтобы получить эти данные, ученые применяли радиолокационный глубинный эхолот, который позволяет «просвечивать» лед, определять его толщину и форму почвы под ним. Такие исследования важны, чтобы понять, как ледяной щит реагирует на глобальное потепление и почему процесс таяния ускоряется.

По словам исследовательницы NASA Софи Новицки, рельеф подо льдом определяет поведение самого льда:

«Ледяные щиты растут благодаря снегу и, как мед, налитый на тарелку, растекаются наружу и становятся тоньше из-за собственного веса».

Если гипотетически антарктический лед полностью исчезнет, уровень Мирового океана поднимется примерно на 58 метров. Хотя такого сценария не предусматривают, скорость таяния ледников уже вызывает беспокойство. Ежегодно из-за таяния льда в Антарктиде и Гренландии океаны поднимаются на около 4 миллиметра, что соответствует самым пессимистичным оценкам ООН.

Сейчас ученые работают над новой, еще более точной картой — Bedmap3, которая поможет лучше прогнозировать изменения антарктического ледяного щита в будущем.

