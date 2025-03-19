Как выглядит первый "мертвый" ледник: спутниковые снимки спустя 33 года

В 2014 году исландские ученые официально признали Окйекюдль "мертвым", поскольку толщина льда стала слишком малой, чтобы он мог двигаться под действием силы тяжести. Это означало, что он перестал функционировать как ледник впервые за тысячи лет.

Спутниковые снимки с разницей в 33 года демонстрируют исчезновение ледника Окйекюдль в Исландии, ставшего первым официально "мертвым" ледником из-за изменения климата.

Об этом пишет Live Science.

Окйекюдль – это куполообразный ледник, когда-то покрывавший кратер на вершине щитового вулкана Ок (Аук). Еще в 1901 году его площадь составляла около 39 квадратных километров, но к 1986 году, когда был сделан первый спутниковый снимок, льду оставалось менее 2,6 квадратных километров. На втором снимке, полученном в 2019 году, площадь сократилась до 1 квадратного километра, сообщает NASA's Earth Observatory.

В 2014 году исландские ученые официально признали Окйекюдль "мертвым", поскольку толщина льда стала слишком малой, чтобы он мог двигаться под действием силы тяжести. Это означало, что он перестал функционировать как ледник впервые за тысячи лет.

В 2018 году исследователи из Университета Райса в Техасе выпустили документальный короткометражный фильм "Не все в порядке", рассказывающий об исчезновении ледника.

Фотография ледника Окйекюдль 1986 года.

Фотография ледника Окйекюдль 2019 года.

В августе 2019 года около 100 человек, в том числе ученые и политики, провели символическую "прощальную церемонию" для Окйекюдля. На месте ледника установили мемориальную табличку с надписью:

"Ок – первый потерявший свой статус исландский ледник. Ожидается, что в ближайшие 200 лет все наши ледники пойдут тем же путем. Эта памятка должна подтвердить, что мы знаем, что происходит и что нужно делать. Только вы знаете, мы это сделали".

На табличке также зафиксирован уровень CO₂ в атмосфере на тот момент – 415 частей на миллион. По состоянию на март 2025 г. эта концентрация превысила 428 частей на миллион, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Также читайте Ледник в Антарктиде омывает теплая вода: какой катастрофой это грозит

В 2023 году Исландия создала первый в мире мемориальный комплекс для ледников, исчезнувших из-за изменения климата. В списке 15 находящихся под угрозой или уже признанных "мертвыми" ледников, в том числе ледник Андерсона в США, который в 2015 году первым в стране потерял свой статус.

Сколько ледников уже потеряно?

Из-за отсутствия полного мониторинга точное количество пропавших ледников сложно оценить. Однако, по оценкам ученых, более 10 000 ледников разных размеров могли исчезнуть из-за изменения климата. Газета The Washington Post в 2024 году сообщала, что этот процесс ускоряется, и при отсутствии эффективных мер по уменьшению выбросов парниковых газов человечество может потерять большинство малых и средних ледников уже в этом веке.