Как выглядит самый большой муравей на планете и почему он ломает все правила мира насекомых (фото)

Динопонера. Фото: April Nobile / AntWeb.org / CC BY-SA 3.0

В Южной Америке обитает насекомое, которое разрушает представление о привычном размере муравьев. Речь идет о Dinoponera — самом большом виде муравьев на планете, чьи рабочие особи вырастают до 4 сантиметров. Эти великаны отличаются не только массивным строением тела, но и необычной социальной организацией.

Об этом сообщило издание Times of India.

В отличие от большинства видов, в колониях динопонеры нет матки. Роль репродуктивной самки берет на себя рабочая особь — так называемый геймергейт. Рабочие конкурируют за эту позицию, используя характерное поведение, в частности антенные «боксы» и химические сигналы. Именно такая структура делает колонии более гибкими и устойчивыми к изменениям окружающей среды.

Гигантские муравьи — мощные хищники, способные преодолевать добычу значительно больше их самих: от пауков и жуков до мелких амфибий. Сильное жало, которое местные жители описывают как чрезвычайно болезненное, помогает динопонерам выживать в конкурентных лесных экосистемах. Несмотря на это, их колонии остаются небольшими — от нескольких десятков до примерно 80 особей в зависимости от вида.

Динопонера. Фото: April Nobile / AntWeb.org / CC BY 4.0

Dinoponera встречается исключительно в Южной Америке — от Бразилии и Перу до Колумбии, Аргентины и Гайаны. Их популяции заселяют как влажные тропические леса Амазонии, так и горные массивы Анд и саванной зоны. В этих экосистемах муравьи играют заметную роль в контроле численности насекомых и переработке органических остатков.

Биологи называют динопонеру уникальным примером эволюционных адаптаций: от отсутствия матки до специализированной системы размножения и поведенческих ритуалов. На фоне роста угроз для тропических лесов интерес к этому роду только усиливается, ведь его сохранение важно как для экосистемного баланса, так и для дальнейших научных исследований.

Динопонера. Фото Didier Descouens/CC BY-SA 4.0

