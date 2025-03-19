Как за 340 дней в космосе изменился организм одного из близнецов: уникальное исследование NASA (фото)

NASA ошеломило, сравнив состояние здоровья астронавта, проведшего 340 дней в космосе, с идентичным братом-близнецом, который в это время находился на Земле.

Как передает LADbible, Скотт и Марк Келли, которые сейчас в отставке, работали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства. Близнецы родились в 1964 году, начали научную карьеру, которая неоднократно выводила их за пределы планеты.

В 2015 году NASA решило отправить Скотта в космос по очень особой причине: брат-близнец пробыл на орбите планеты почти год – 340 дней. Поскольку брат Марк остался на Земле, именно с возвращением Скотта на Землю начались эксперименты.

Что сделало NASA

Скотт Келли был отправлен в космос на Международную космическую станцию. После старта в марте в 2015 году перед ним стояла одна важная задача.

"Целью миссии было понять, как человеческий организм реагирует и адаптируется к строгим условиям космоса", — заявили в NASA. "В течение 340-дневной миссии на станции было проведено около 400 экспериментов".

Целью этого было выяснить, есть ли какие-нибудь проблемы со здоровьем, которые можно было бы выявить и использовать для уменьшения рисков будущих астронавтов NASA, когда космические агентства перейдут на время за пределы низкой околоземной орбиты.

Каким образом брат-близнец повлиял на это

Брат-близнец Скотта Келли, Марк, также был астронавтом NASA и работал в космическом агентстве командиром шаттла.

Марк оставался на Земле в течение 340 дней пребывания Скотта в космосе. Учитывая, что у них был идентичный биологический состав, NASA хотело увидеть, как их здоровье могло измениться после того, как один из них провел без гравитации больше года.

Оба мужчины прошли ряд тестов перед полетом в космос, а также во время полета и после возвращения Скотта. Речь идет об анализах крови, кала, мочи, слюны, зрения и когнитивных функций, а также физических упражнениях.

Скотт и Марк Келли / Фото: Getty Images

Что обнаружили в NASA, сравнивая близнецов

Результаты были опубликованы в так называемом "Исследовании близнецов".

Стивен Платтс, заместитель главного научного сотрудника Программы исследования человека NASA, был ошеломлен тем, что обнаружило агентство. Примечательно, что у Скотта не было никаких серьезных долговременных проблем со здоровьем, которые можно связать с длительными полетами.

Его иммунная система вела себя вполне нормально, а стресс возвращался в норму после приземления.

Скотт и Марк Келли / Фото: Getty Images

Были получены некоторые необычные результаты, например удлинение так называемых теломер в белых кровяных клетках Скотта. Теломеры обычно укорачиваются с возрастом и служат биомаркерами ускоренного старения или других рисков, таких как рак или сердечные заболевания. То, что они удлинились, удивило NASA.

В общем, Платтс сказал: "Результаты, которые мы увидели, показывают устойчивость и прочность человеческого тела. Мы эволюционировали здесь, на Земле, в условиях одной гравитации, мы растем, тренируемся, делаем все здесь, и все же, когда мы отправляемся в космос, наши тела адаптируются и продолжают функционировать, и по большому счету, функционируют очень хорошо. Изменения, наблюдавшиеся у Скотта, в подавляющем большинстве вернулись к исходному уровню за относительно короткий промежуток времени, когда он вернулся на Землю. А не вернувшиеся являются маркерами вещей, о которых мы уже знали, что они, вероятно, состоятся. Это станет ориентиром для будущих биомедицинских космических исследований и позволит нам совершать более безопасные путешествия на Марс и обратно".

Скотт и Марк Келли / Фото: Getty Images

Напомним, "застрявшие" на МКС астронавты NASA наконец-то возвращаются на Землю. Астронавты отправились в 17-часовое путешествие после отказа капсулы Starliner, что превратило их короткую миссию в девятимесячное пребывание в космосе.

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