Как зародилась жизнь на Земле: ученые раскрывают секреты

До сих пор нет точного понимания того, как именно появилась жизнь на Земле.

В течение последнего столетия ученые пытались выяснить, как зародилась первая жизнь. Они даже пытались воспроизвести этот момент в своих лабораториях: создать совершенно новую жизнь с нуля. К 1800-м годам большинство людей верили в так называемый витализм. Это интуитивное представление о том, что живые существа были наделены особым, магическим свойством, отличавшим их от неодушевленных предметов.

Впрочем, после 1828 года ученые получили законные основания искать небожественное объяснение зарождения жизни. Но они этого не сделали. Большим биологическим прорывом XIX века стала теория эволюции, разработанная Чарльзом Дарвином и другими.

Жизнь на нашей планете появилась примерно 3,7 млрд лет назад. Тогда первые микроорганизмы жили на Земле, получавшей меньше света Солнца, чем сейчас. Поэтому считается, что на планете должно быть очень холодно. Но все данные указывают, что на ранней Земле все же было тепло. И скорее всего это тепло поддерживалось за счет метана.

Учитывая тот факт, что это парниковый газ, то он мог бы удерживать тепло в атмосфере Земли, и если бы его было много, это позволило бы существовать жидкой воде на поверхности планеты и дало бы возможность появиться жизни несмотря на слабый свет Солнца.

Геологи предполагают, что метан мог появиться на ранней Земле благодаря химическим процессам в глубоководных гидротермальных источниках. Эти реакции требуют большого количества тепла и давления, поэтому они не могут происходить где угодно.

Авторы нового исследования провели эксперименты и выяснили, что метан мог появиться в результате химических реакций, вызванных солнечным светом, и эти реакции могли происходить в любом месте. Ученые считают, что химический состав атмосферы изменился, и это позволило появиться жизни на Земле, пишет Inverse.

По словам ученых, процесс создания метана на ранней Земле мог происходить следующим образом. Все начиналось с железа, а также химических соединений, содержащих серу, углерод и водород. Эти соединения могли образоваться в гидротермальных источниках или же они попали на Землю вместе с метеоритами. А железа было в океанах на ранней Земле.

Ученые считают, что подобные процессы могут происходить и на других каменистых планетах с водой. Это означает, что даже планета, которая расположена дальше своей звезды и получает мало света и тепла, может превратиться во вторую Землю. Таким образом, теоретически здесь также может появиться жизнь, но уже внеземная. Исследователи предполагают, что наличие большого количества метана в атмосфере других миров может указывать на то, что эта планета может быть населена.

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