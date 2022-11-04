Как зарядить ноутбук от Power Bank: на что обратить внимание при выборе повербанка

Можно ли зарядить ноутбук от Power Bank, какой повербанк подходит для подзарядки ноутбука, можно ли повербанком для телефона заряжать ноутбук, плюсы и минусы портативных аккумуляторов для ноутбуков — читайте в материале ТСН.ua

Power Bank (или повербанк) – это универсальное зарядное устройство, портативный аккумулятор, позволяющий заряжать разнообразную технику, от смартфона до смарт-часов, где бы вы ни находились. Этот аксессуар отличается портативностью, ведь он имеет небольшие размеры и приспособлен для того, чтобы его носить с собой.

В условиях отключения электроэнергии многие владельцы этого девайса прибегают к вопросу: можно ли от него зарядить ноутбук.

Можно ли зарядить ноутбук от Power Bank

Заряда аккумулятора ноутбука хватает на 2-4 часа, в зависимости от того, для чего вы используете ноутбук. Современные повербанки позволяют подпитывать даже ноутбуки, но не всегда и не все.

Не все повербанки сразу после покупки приспособлены для подзарядки ноутбука, а некоторые не подходят для этого совсем из-за своей маленькой емкости и мощности.

Какой Power Bank подходит для подзарядки ноутбука

Прежде чем покупать Power Bank с расчетом использовать его вместе со своим ноутбуком, убедитесь, что выбранная вами конкретная модель повербанка позволяет это делать. Обратите внимание на модели известных фирм с оригинальными деталями и качественными комплектующими для аккумулятора. Почитайте отзывы на выбранный товар и только когда убедитесь, что такой повербанк вам подходит – заказывайте его у продавца.

На китайских копиях часто можно встретить некачественные батареи, а заявленная емкость может в таком устройстве и не наблюдаться. Кроме того, обращайте внимание на такую характеристику Power Bank, как его фактическая емкость, которая может составлять 60% от указанной на упаковке заглавными буквами. Так, например, повербанк с большой емкостью в 30 000 миллиампер-часов (mAh), будет иметь фактическую в 18 000 mAh.

В среднем, батарея современного ноутбука имеет объем в 10 000 mAh, то есть соответствующий повербанк должен быть не меньшего, а лучше большего объема. Тогда вы можете подзарядить батарею вашего «ноута» хотя бы на 70-80 процентов, что будет уже хорошим результатом.

Эффективно и безопасно ли заряжать ноутбук от повербанка

При использовании приспособленных под ноутбуки повербанков, проблем с зарядкой у вас возникнуть не должно. На выходе такие наружные аккумуляторы дают напряжение в 19 вольт, что равно напряжению на выходе штатного зарядного устройства ноутбука. Таким образом, никакого вреда батарее такая зарядка не принесет, однако скорость зарядки в этом случае будет значительно ниже скорости зарядки от сети. Это обусловлено низкой силой тока в повербанке. Однако это та характеристика которой приходится жертвовать для возможности заряжать ноутбук при отключении света.

Какие характеристики должны быть у Power Bank для подзарядки ноутбука

Необходимыми характеристиками позволяющими заряжать ноутбук, могут похвастаться не все повербанки. Подходящие аккумуляторы должны иметь:

Выходное напряжение от 18 до 20 вольт и номинальный ток в 2 ампера.

Порты подключения USB-кабеля в 1А и 2А, где буквы А обозначают силу тока на выходе в амперах.

Емкость аккумуляторных батарей не менее 10 000 mAh.

В комплекте должны быть кабели с подходящими разъемами для подключения к ноутбуку. Если же в коробке их нет, вам нужно будет их докупить.

Хорошим выбором будет повербанк с емкостью хотя бы в 1,5 раза больше емкости батареи ноутбука.

Подключение повербанка к ноутбуку через USB-разъем

Для подключения повербанка к ноутбуку подходит не любой USB-разъем, а только USB-порт 3.1, также известный как Type C. Такой разъем есть только в новых ноутбуках, так что свой старый ноут вы так подзарядить не сможете. Причина в том, что старые USB-порты 2.0 и 3.0 не позволяют пропускать напряжение более 4,5 вольта, тогда как для ноутбука требуется от 30 вольт и больше и мощностью 100 ватт.

Некоторые источники отмечают, что у такого USB-Cрта должна быть маркировка в виде вилки от розетки или буквы D, что означает Display port, иначе такой способ подключения к повербанку не будет работать.

Подключение повербанка к ноутбуку через разъем питания

Для ноутбуков где нет разъема Type C, существует способ подключения через разъем питания. Для этого вам понадобится переходник от повербанка к разъему питания ноутбука.

Такой переходник вряд ли будет поставляться в комплекте с повербанком, поэтому его придется докупить. Такой аксессуар будет трансформировать силу тока в 2 А на выходе повербанка в соответствующую ноутбуку.

Если вы убедились, что выбранный повербанк имеет необходимые характеристики и у вас есть необходимый переходник, можете приступать к подключению внешнего аккумулятора к ноутбуку.

Минусы портативных аккумуляторов для ноутбуков

Самый главный недостаток повербанков, способных заряжать значительную по объему батарею ноутбука – это их вес и габариты. Такие повербанки не получится носить в кармане, а весить они могут килограмм и больше, что может быть значительным бременем в вашей дорожной сумке. Вторым существенным недостатком является значительная цена таких устройств, которой придется заплатить за портативность и возможность заряжать мощные аксессуары, такие как ноутбуки или игровые приставки. Кроме того, помните, что пользоваться ноутбуком во время его зарядки от Power Bank вы вряд ли сможете, а ждать пока батарея зарядится полностью придется долго.

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