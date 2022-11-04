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Как зарядить ноутбук от Power Bank: на что обратить внимание при выборе повербанка

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Как зарядить ноутбук от Power Bank: на что обратить внимание при выборе повербанка

Как заряжать ноутбук от павербанка

Можно ли зарядить ноутбук от Power Bank, какой повербанк подходит для подзарядки ноутбука, можно ли повербанком для телефона заряжать ноутбук, плюсы и минусы портативных аккумуляторов для ноутбуков — читайте в материале ТСН.ua

Power Bank (или повербанк) – это универсальное зарядное устройство, портативный аккумулятор, позволяющий заряжать разнообразную технику, от смартфона до смарт-часов, где бы вы ни находились. Этот аксессуар отличается портативностью, ведь он имеет небольшие размеры и приспособлен для того, чтобы его носить с собой.

В условиях отключения электроэнергии многие владельцы этого девайса прибегают к вопросу: можно ли от него зарядить ноутбук.

Можно ли зарядить ноутбук от Power Bank

Заряда аккумулятора ноутбука хватает на 2-4 часа, в зависимости от того, для чего вы используете ноутбук. Современные повербанки позволяют подпитывать даже ноутбуки, но не всегда и не все.

Не все повербанки сразу после покупки приспособлены для подзарядки ноутбука, а некоторые не подходят для этого совсем из-за своей маленькой емкости и мощности.

Какой Power Bank подходит для подзарядки ноутбука

Прежде чем покупать Power Bank с расчетом использовать его вместе со своим ноутбуком, убедитесь, что выбранная вами конкретная модель повербанка позволяет это делать. Обратите внимание на модели известных фирм с оригинальными деталями и качественными комплектующими для аккумулятора. Почитайте отзывы на выбранный товар и только когда убедитесь, что такой повербанк вам подходит – заказывайте его у продавца.

На китайских копиях часто можно встретить некачественные батареи, а заявленная емкость может в таком устройстве и не наблюдаться. Кроме того, обращайте внимание на такую характеристику Power Bank, как его фактическая емкость, которая может составлять 60% от указанной на упаковке заглавными буквами. Так, например, повербанк с большой емкостью в 30 000 миллиампер-часов (mAh), будет иметь фактическую в 18 000 mAh.

В среднем, батарея современного ноутбука имеет объем в 10 000 mAh, то есть соответствующий повербанк должен быть не меньшего, а лучше большего объема. Тогда вы можете подзарядить батарею вашего «ноута» хотя бы на 70-80 процентов, что будет уже хорошим результатом.

Эффективно и безопасно ли заряжать ноутбук от повербанка

При использовании приспособленных под ноутбуки повербанков, проблем с зарядкой у вас возникнуть не должно. На выходе такие наружные аккумуляторы дают напряжение в 19 вольт, что равно напряжению на выходе штатного зарядного устройства ноутбука. Таким образом, никакого вреда батарее такая зарядка не принесет, однако скорость зарядки в этом случае будет значительно ниже скорости зарядки от сети. Это обусловлено низкой силой тока в повербанке. Однако это та характеристика которой приходится жертвовать для возможности заряжать ноутбук при отключении света.

Какие характеристики должны быть у Power Bank для подзарядки ноутбука

Необходимыми характеристиками позволяющими заряжать ноутбук, могут похвастаться не все повербанки. Подходящие аккумуляторы должны иметь:

  • Выходное напряжение от 18 до 20 вольт и номинальный ток в 2 ампера.
  • Порты подключения USB-кабеля в 1А и 2А, где буквы А обозначают силу тока на выходе в амперах.
  • Емкость аккумуляторных батарей не менее 10 000 mAh.
  • В комплекте должны быть кабели с подходящими разъемами для подключения к ноутбуку. Если же в коробке их нет, вам нужно будет их докупить.
  • Хорошим выбором будет повербанк с емкостью хотя бы в 1,5 раза больше емкости батареи ноутбука.

Подключение повербанка к ноутбуку через USB-разъем

Для подключения повербанка к ноутбуку подходит не любой USB-разъем, а только USB-порт 3.1, также известный как Type C. Такой разъем есть только в новых ноутбуках, так что свой старый ноут вы так подзарядить не сможете. Причина в том, что старые USB-порты 2.0 и 3.0 не позволяют пропускать напряжение более 4,5 вольта, тогда как для ноутбука требуется от 30 вольт и больше и мощностью 100 ватт.

Некоторые источники отмечают, что у такого USB-Cрта должна быть маркировка в виде вилки от розетки или буквы D, что означает Display port, иначе такой способ подключения к повербанку не будет работать.

Подключение повербанка к ноутбуку через разъем питания

Для ноутбуков где нет разъема Type C, существует способ подключения через разъем питания. Для этого вам понадобится переходник от повербанка к разъему питания ноутбука.

Такой переходник вряд ли будет поставляться в комплекте с повербанком, поэтому его придется докупить. Такой аксессуар будет трансформировать силу тока в 2 А на выходе повербанка в соответствующую ноутбуку.

Если вы убедились, что выбранный повербанк имеет необходимые характеристики и у вас есть необходимый переходник, можете приступать к подключению внешнего аккумулятора к ноутбуку.

Минусы портативных аккумуляторов для ноутбуков

Самый главный недостаток повербанков, способных заряжать значительную по объему батарею ноутбука – это их вес и габариты. Такие повербанки не получится носить в кармане, а весить они могут килограмм и больше, что может быть значительным бременем в вашей дорожной сумке. Вторым существенным недостатком является значительная цена таких устройств, которой придется заплатить за портативность и возможность заряжать мощные аксессуары, такие как ноутбуки или игровые приставки. Кроме того, помните, что пользоваться ноутбуком во время его зарядки от Power Bank вы вряд ли сможете, а ждать пока батарея зарядится полностью придется долго.

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