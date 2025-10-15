- Дата публикации
Как защитить мозг от старения: ученые назвали полезное растение
Диетическая добавка, которую исследовали ученые, оказывает положительное влияние на гиппокамп — структуру мозга, связанную с памятью и обучением.
Ученые установили, что экстракт американского базилика защищает мозг от возрастных изменений, снижая уровень окислительного стресса и воспаления.
Результаты исследования ученых из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул опубликованы в журнале Nutrients.
В ходе эксперимента на крысах было выяснено, как влияет эта диетическая добавка на гиппокамп — структуру мозга, связанную с памятью и обучением.
Как оказалось, применение вытяжки из этого растения снижает концентрацию активных форм кислорода — агрессивных молекул, которые образуются в организме во время обмена веществ и могут повреждать клетки.
Избыток АФК приводит к окислительному стрессу, что нарушает работу клеток, особенно в головном мозге, где они разрушают мембраны нейронов и ухудшают передачу нервных сигналов.
Применение экстракта также предотвращало разрушение клеточных мембран в гиппокампе и снижало уровни воспалительных цитокинов — сигнальных молекул, которые активируют воспалительные процессы в организме и, при хронически повышенном уровне, способствуют нейровоспалению и ускоренному старению мозга.
Биохимический анализ выявил в составе растения высокую концентрацию антиоксидантных фенольных соединений, включая розмариновую и хлорогеновую кислоты. Эти вещества, по словам исследователей, обеспечивают нейропротекторный эффект.
Ученые отмечают: полученные результаты позволяют рассматривать экстракт американского базилика как потенциальную основу для создания функциональных диетических добавок. Однако для расчета оптимальной для человека дозировки и формы нужны дополнительные исследования.
