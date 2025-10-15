Как защитить мозг от старения: ученые назвали полезное растение

Старость

Реклама

Ученые установили, что экстракт американского базилика защищает мозг от возрастных изменений, снижая уровень окислительного стресса и воспаления.

Результаты исследования ученых из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул опубликованы в журнале Nutrients.

В ходе эксперимента на крысах было выяснено, как влияет эта диетическая добавка на гиппокамп — структуру мозга, связанную с памятью и обучением.

Реклама

Как оказалось, применение вытяжки из этого растения снижает концентрацию активных форм кислорода — агрессивных молекул, которые образуются в организме во время обмена веществ и могут повреждать клетки.

Избыток АФК приводит к окислительному стрессу, что нарушает работу клеток, особенно в головном мозге, где они разрушают мембраны нейронов и ухудшают передачу нервных сигналов.

Применение экстракта также предотвращало разрушение клеточных мембран в гиппокампе и снижало уровни воспалительных цитокинов — сигнальных молекул, которые активируют воспалительные процессы в организме и, при хронически повышенном уровне, способствуют нейровоспалению и ускоренному старению мозга.

Биохимический анализ выявил в составе растения высокую концентрацию антиоксидантных фенольных соединений, включая розмариновую и хлорогеновую кислоты. Эти вещества, по словам исследователей, обеспечивают нейропротекторный эффект.

Реклама

Ученые отмечают: полученные результаты позволяют рассматривать экстракт американского базилика как потенциальную основу для создания функциональных диетических добавок. Однако для расчета оптимальной для человека дозировки и формы нужны дополнительные исследования.

Напомним, ранее корейские исследователи обнаружили, что старение распространяется по телу, как инфекция. При этом ученые нашли способ, как его замедлить.