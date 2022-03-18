Как защитить свои персональные данные от взлома — в Госспецсвязи дали советы украинцам

Как защитить свои персональные данные от взлома — в Госспецсвязи дали советы украинцам

Прежде всего следует изменить все пароли и установить антивирус на всех устройствах.

В Госспецсвязи обнародовали советы для украинцев, как защитить свои персональные сведения и личные сообщения от взлома российскими киберпреступниками.

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Как отмечают в Госспецсвязи, война России против Украины продолжается, в том числе, и на информационном фронте. Российская киберагрессия уже по меньшей мере два месяца наносит ущерб государственным сайтам Украины из-за атак разных видов.

Из-за того, что украинская система кибербезопасности им активно противостоит, жертвами атак могут стать все граждане страны.

Поэтому специалисты Госспецсвязи подготовили 7 простых советов для украинцев:

Измените пароли в соцсетях, банковских аккаунтах и на всех сайтах, где может быть Ваша персональная информация. Рекомендуется использовать сложные пароли, состоящие из букв и символов. Это должны быть сложные наборы из не менее 10 знаков. Настройте двухэтапную проверку при входе в ваш аккаунт в соцсети. Это обезопасит вас от попытки взлома аккаунта, ведь вы получите смс-сообщение, в котором вас попросят подтвердить вход в аккаунт. Установите антивирус и системно проверяйте устройство на угрозы, которые могут повредить вашим данным. Сделайте резервные копии важных документов на отдельных устройствах или в облачных хранилищах. Преступники часто шифруют данные на сломанных устройствах без восстановления. Используйте легальное программное обеспечение. Российские вирусы сейчас часто распространяются через "пиратское" программное обеспечение. Обновите приложения в смартфоне и программное обеспечение на компьютере. Это нужно, ведь разработчики постоянно работают над улучшением своих протоколов безопасности. Не верьте фейкам! Особенно в соцсетях – их сейчас много, и их цель – не только посеять панику, но дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

Напомним, вечером 17 марта ряд сайтов украинских центральных и региональных медиа подверглись кибервмешательству в работу. На главных страницах были размещены российский флаг и георгиевская лента.

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