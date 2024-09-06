Как Земля осуществляет перестановку последние 1,8 млрд лет: новая анимация

Ученые реконструировали тектонику плит Земли за последние 1,8 млрд лет, использовав данные, полученные из горных пород.

Об этом пишет The Conversation.

Впервые геологические данные Земли были использованы подобным образом, чтобы заглянуть настолько далеко в прошлое планеты.

Около 200 млн лет назад, когда на Земле жили динозавры, Гондвана соединилась с Северной Америкой, Европой и Северной Азией, после чего образовался суперконтинент Пангея.

Дальше — реконструкция все в том же обратном направлении. Зритель видит, как Пангея и Гондвана образуются в результате столкновения более старых плит. По прошествии времени появляется еще более древний суперконтинент под названием Родиния. Но и на этом анимация не кончается.

Суперконтинент Родиния образуется в результате распада древнейшего суперконтинента Нуна, который произошел около 1,35 млрд лет назад.

Ученые отмечают, что Земля уникальна в Солнечной системе тем, что имеет тектонику плит. Каменистая поверхность нашей планеты разделена на фрагменты или плиты, которые врезаются друг в друга и тем самым создают горы или пропасти, заполняемые океанами.

Ранее стало известно, что в новом исследовании физики вычислили потенциальную продолжительность существования космоса.

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