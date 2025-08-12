Как жара может повредить ваш iPhone: эксперты предостерегли от опасных способов охлаждения гаджета

Эксперты не советуют охлаждать гаджеты в холодильнике

В жаркую погоду страдаем не только мы, но и наши гаджеты . Когда температура воздуха слишком высока, на экране смартфона может появиться сообщение, что устройство требует охлаждения. В таких случаях некоторые пользователи, стремясь как можно быстрее вернуть телефон в рабочее состояние, прибегают к опасному «лайфгаку» — кладут его в холодильник.

Как пишет издание UNILAD, эксперты категорически предостерегают от этого, ведь такой метод может привести к серьезному повреждению iPhone.

Почему «лайфгак» с холодильником опасен

Эксперт страховой компании Protect Your Bubble Джеймс Браун объясняет, что телефоны рассчитаны на работу при температуре от 0 до 35°C. Если устройство нагревается выше этого порога, оно может временно отключиться во избежание повреждения.

"Наши телефоны очень редко выходят из наших рук, но во время жары устройство может стать опасно горячим, что влияет на срок службы батареи и может привести к его временному отключению", - сказал Джеймс Браун.

Быстрое охлаждение в холодильнике, хоть и кажется эффективным, на самом деле создает серьезную угрозу для внутренних компонентов.

"Если положить устройство в холодильник, это приведет к образованию конденсата внутри телефона, что в долгосрочной перспективе повредит его", - объяснил Джеймс Браун.

Когда холодное устройство извлекают из холодильника, теплый воздух контактирует с ним, и внутри образуется конденсат. Это может привести к короткому замыканию или коррозии внутренних деталей, что приведет к полному выходу из строя. Кроме того, низкие температуры отрицательно влияют на литий-ионные аккумуляторы, снижая их производительность и емкость.

Безопасные способы охладить смартфон

К счастью, существуют безопасные и эффективные способы охлаждения устройства без риска его повреждения.

Эксперты советуют:

Не оставляйте телефон в автомобиле. Это очевидный, но крайне важный совет, поскольку температура в салоне автомобиля на солнце может достигать критических значений.

Снимите чехол. Толстый чехол действует как одеяло, удерживая тепло. Сняв его, вы позволите устройству эффективнее рассеивать тепло.

Переместите гаджет в прохладное место. В помещении положите телефон на прохладную столовую кухни или поставьте его перед вентилятором.

Ищите тень. Когда вы на улице, держите телефон в тени и снизите время использования. Это не только поможет гаджету, но позволит вам насладиться моментом.

Уменьшите нагрузку. Долговременные игры или потоковое видео с высоким качеством заставляют даже новейшие смартфоны нагреваться. По словам эксперта, GPS-навигация во время долгих поездок также способствует перегреву.

Выключите ненужные функции. Если телефон все еще горячий, попробуйте включить режим энергосбережения.

"Эта функция выключит фоновую активность, уменьшит яркость и ускорит блокировку экрана, что поможет снизить температуру", - отметил эксперт.

