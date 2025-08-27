Как жена астронавта "привезла" еду на орбиту: история легендарного космического розыгрыша

Астронавты / © pixabay.com

Астронавты на орбите, как и все люди, любят пошутить. В 1973 году астронавт Оуэн Герриотт с миссии «Скайлеб-3» устроил розыгрыш, удививший всех в Центре управления полетами NASA.

Об этом пишет IFLScience.

Во время сеанса связи с космической станцией «Скайлеб» офицер Роберт Криппен услышал женский голос. Он представился как «Гелен» и сообщил, что она привезла домашнюю еду для экипажа. Это озадачило Криппена и его коллег, ведь на борту Скайлеб были только мужчины. Криппен спросил, как она попала на станцию, и «Гелен» ответила, что только что прилетела. Даже описала лесные пожары в Калифорнии, которые видела с орбиты.

Через некоторое время «Гелен» прервала разговор, сказав, что «ребята уже идут к ней». Обеспокоенные офицеры NASA немедленно связались с экипажем, чтобы выяснить ситуацию. Как выяснилось, женский голос принадлежал жене Герриотта, которую он заранее записал на магнитофон. Астронавт продумал все до мелочей, оставив паузы для ответов Криппена.

Этот эпизод стал одним из самых известных космических розыгрышей в истории и до сих пор упоминается как пример того, что даже в самой серьезной работе есть место для юмора.

