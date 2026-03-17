Как звучал океан к глобальному судоходству: раскрыта тайна аудиозаписи 1949 года
Уникальную аудиозапись 1949 года случайно нашли во время оцифровки архивов. Это старейшая в мире сохранившаяся запись пения горбатого кита, открываемая учеными тайны «тихого» океана прошлого века.
Исследователи Океанографического института Вудс-Гоул (WHOI) в штате Массачусетс совершили потрясающее открытие. Во время оцифровки старых архивов они обнаружили древнейшую из известных аудиозаписей пения горбатого кита , сделанную более 70 лет назад.
Опередившая время случайная находка
В то время ученые Вудс-Гоула совместно с Управлением военно-морских исследований США просто испытывали новые гидролокационные системы. Они услышали странные звуки и решили их сберечь, хотя даже не представляли, что именно записали.
Как рассказали исследователи института в своем видео, историческая запись была сделана 7 марта 1949 года вблизи Бермудских островов. Он появился почти за 20 лет до того, как ученый Роджер Пэйн официально открыл и описал феномен «пения китов».
Аудио удалось найти только в прошлом году директору службы исследовательских данных WHOI Эшли Джестер. Запись сохранилась благодаря тому, что была сделана на пластиковом диске с помощью диктофона Gray Audograph, который вообще не был предназначен для подводного использования. Тогдашняя команда на опытном судне Atlantis интегрировала этот диктофон в раннюю систему подводной записи, которую в шутку называли «чемоданом».
Как звучал океан до эпохи судоходства
Эта аудиозапись имеет огромную научную ценность не только из-за своего возраста. По словам Питера Тайака, морского биоакустика из Вудс-Гоула, он позволяет услышать звуковой ландшафт океана конца 1940-х годов, который был гораздо тише современного.
Сегодня киты вынуждены изменять свое вокальное поведение из-за безумного уровня антропогенного шума, в частности от глобального судоходства. Сохранившаяся историческая запись дает ученым уникальную базовую линию для сравнения того, как изменились песни горбатых китов со временем и как деятельность человека повлияла на акустику Мирового океана.
Напомним, крупный хищник, которого не должно быть в Антарктике , попал в объективы ученых. Исследователи впервые зафиксировали акулу в глубинах океана, изменяющую предыдущие представления об этом регионе.