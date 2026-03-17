Как звучал океан к глобальному судоходству: раскрыта тайна аудиозаписи 1949 года

Старейшую запись пения кита сделали в 1949 году / © Associated Press

Исследователи Океанографического института Вудс-Гоул (WHOI) в штате Массачусетс совершили потрясающее открытие. Во время оцифровки старых архивов они обнаружили древнейшую из известных аудиозаписей пения горбатого кита , сделанную более 70 лет назад.

Об этом пишет ScienceAlert.

Опередившая время случайная находка

В то время ученые Вудс-Гоула совместно с Управлением военно-морских исследований США просто испытывали новые гидролокационные системы. Они услышали странные звуки и решили их сберечь, хотя даже не представляли, что именно записали.

Как рассказали исследователи института в своем видео, историческая запись была сделана 7 марта 1949 года вблизи Бермудских островов. Он появился почти за 20 лет до того, как ученый Роджер Пэйн официально открыл и описал феномен «пения китов».

Аудио удалось найти только в прошлом году директору службы исследовательских данных WHOI Эшли Джестер. Запись сохранилась благодаря тому, что была сделана на пластиковом диске с помощью диктофона Gray Audograph, который вообще не был предназначен для подводного использования. Тогдашняя команда на опытном судне Atlantis интегрировала этот диктофон в раннюю систему подводной записи, которую в шутку называли «чемоданом».

Как звучал океан до эпохи судоходства

Эта аудиозапись имеет огромную научную ценность не только из-за своего возраста. По словам Питера Тайака, морского биоакустика из Вудс-Гоула, он позволяет услышать звуковой ландшафт океана конца 1940-х годов, который был гораздо тише современного.

Сегодня киты вынуждены изменять свое вокальное поведение из-за безумного уровня антропогенного шума, в частности от глобального судоходства. Сохранившаяся историческая запись дает ученым уникальную базовую линию для сравнения того, как изменились песни горбатых китов со временем и как деятельность человека повлияла на акустику Мирового океана.

