Какая галактика уничтожит Млечный Путь: новое исследование ученых

Спиральная галактика Андромеды является самой близкой к нам большой галактикой, хотя она расположена на расстоянии примерно 2,5 млн световых лет.

Об этом пишет Space.

Если диаметр Млечного Пути оценивается в 100 000 световых лет, то соседняя галактика гораздо больше. Ее диаметр оценивают примерно в 152 000 световых лет. В то же время считается, что масса галактики Андромеды почти такая же, как и у Млечного Пути.

Считается, что галактика Андромеды приближается к нашей галактике через гравитационное взаимодействие между ними и окружающую их невидимую темную материю. Согласно прогнозам астрономов, примерно через 2-4 млрд лет галактики столкнутся и это изменит внутреннюю структуру и галактики Андромеды, и Млечного Пути.

Начнется процесс слияния, который через миллионы лет приведет к образованию единой гигантской галактики.

Ранее стало известно, что в новом исследовании физики высчитали потенциальную продолжительность космоса.

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