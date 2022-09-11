Какая связь между автомобильными выхлопами и раком легких: ответ ученых

По данным специалистов из института Фрэнсиса Крика, проведших революционное исследование, мелкие частицы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, "пробуждают" спящие в клетках легких мутации и переводят их в раковое состояние.

Об этом пишет издание The Guardian.

Результаты исследований ученых, помогают объяснить, почему так много некурящие людей болеют раком легких. Работа является "тревожным звонком", свидетельствующим о разрушительном влиянии загрязненной окружающей среды на здоровье человека.

"Во всем мире людей, которые испытывают влияние опасного уровня загрязнения воздуха, больше, чем от токсичных химических веществ в сигаретном дыме, и эти новые данные указывают на важность решения проблемы здоровья климата для улучшения здоровья человека", — сказал профессор института Чарльз Свонтон.

В лабораторных исследованиях команда Свонтона доказала, что мыши, у которых были сконструированы мутации в гене EGFR, связанном с раком легких, вероятность развития рака при воздействии загрязняющих частиц значительно выше. Они также установили, что этот риск опосредован воспалительным белком под названием интерлейкин 1, бета (IL1B), который выделяется как часть иммунной реакции организма на влияние PM2.5. Когда мышам давали препараты, блокирующие этот белок, они становились менее уязвимыми к загрязняющим веществам.

Команда специалистов также проанализировала образцы здоровой легочной ткани, взятые во время биопсии у пациентов, и обнаружила, что мутация EGFR была обнаружена в каждом пятом образце нормального легкого. Это говорит о том, что все мы носим в своих мутационных клетках, которые спят и могут перерасти в рак, а хроническое влияние загрязненного воздуха увеличивает вероятность этого.

Нужна ли компьютерная томография легких в случае легкой формы коронавируса

Читайте также: