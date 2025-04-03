Какая земная форма жизни способна выжить на Марсе: ответ ученых

Марс

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Исследователи обнаружили, что лишайник Diploschistes muscorum способен выжить в условиях, имитирующих марсианские.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Марс — одна из наиболее подходящих планет для колонизации, но его холодный климат, разреженная атмосфера CO₂ и высокий уровень радиации затрудняют выживание. Однако некоторые земные организмы, в частности лишайники, способны противостоять экстремальным условиям.

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Ученые протестировали два вида — Diploschistes muscorum и Cetraria aculeata — в марсианском симуляторе. Оказалось, что Diploschistes muscorum не только выживает, но сохраняет метаболическую активность благодаря защитным механизмам.

Напомним, спутник NASA зафиксировал уникальное явление в океане.