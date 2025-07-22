Какие металлы можно превратить в золото: ученые обнаружили новые факты

Можно ли другие металлы превратить в золото / © pixabay.com

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В древнегреческой и средневековой европейской традициях алхимики пытались создать философский камень, который бы «очищал» базовые металлы, например свинец или ртуть, и превращал их в золото. Они верили, что все металлы постепенно «достигнут» до высшей формы — золота. А что говорит современная наука: можно ли другие металлы превратить в золото?

Об этом говорится в Live Science.

Ядерные реакции: теория превращения

В XVII-XVIII веках алхимию вытеснили химия и физика. Сейчас мы подробно знаем — элемент определяется количеством протонов в ядре. Золото имеет 79 протонов, свинец — 82.

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«Если достаточно энергии, можно удалить протоны или нейтроны и сменить один элемент на другой», — подтвердил профессор Александр Кальвайт из ЦЕРН (Европейский совет по ядерным исследованиям).

Реальные эксперименты

1941 г., Гарвард: бомбардировка ртути литием и дейтерием дало быстро распавшееся радиоактивное золото.

1980-е, Калифорния: группа Нобелевского лауреата Гленна Сиборга в Berkeley сознательно превратила несколько тысяч атомов бисмута в золото, применив заряженные ионы карбона и неона.

«На ЦЕРН: во время столкновений тяжелых ионов свинец → свинец почти на скорости света выпускает около 29 триллионов грамма золота за три года», — говорится в материале.

Современные исследования по металлам

На современном Большом адронном коллайдере (ЦЕРН) ученые каждый день «разгоняют» ионы свинца почти до скорости света. В результате — экзотические явления, включая образование золота. Но представьте: 29 триллионов грамма золота за три года работы. Это даже не крошка, а ее тень.

Почему это не выгодно?

Даже если вы построите свой ускоритель, золото из него будет стоить в триллион раз дороже, чем то, что можно купить в ювелирном магазине.

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Между тем, финэксперт Нассим Николас Талеб предупредил об одной из главных проблем Америки — большом госдолге, что вскоре приведет к глубокому кризису.

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