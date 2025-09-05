- Дата публикации
Какие профессии оставит людям искусственный интеллект к 2045 году: прогноз эксперта
Люди смогут претендовать только на те рабочие места, где работодатель будет руководствоваться своими прихотями, а не практической целесообразностью.
Латвийский ученый-информатик, профессор Луисвилльского университета доктор Роман Ямпольский, известный своими трудами по технологиям и искусственному интеллекту, поделился тревожным прогнозом относительно недалекого будущего, в котором может не остаться профессий для людей.
Об этом он рассказал в подкасте The Diary Of A CEO Стивена Бартлетта.
По его словам, единственными рабочими местами, которые могут остаться для людей, станут те, где работодатель «не имеет практической причины», а будет руководствоваться своими прихотями.
«Например, кто-то богатый и ему нужен будет бухгалтер-человек по какой-то личной причине», — пояснил он.
Доктор Ямпольский отметил, что искусственный интеллект выполняет научную и инженерную работу настолько эффективно, что мы просто не сможем больше за ним успевать.
«Это определение сингулярности — точки, за которой мы не можем видеть, понимать, предсказывать то, что происходит в мире», — пояснил он.
Компьютерный специалист признал, что любому исследователю трудно поспевать за «самыми современными» технологиями.
«Каждый день, учитывая процент от общих знаний, я становлюсь глупее. Возможно, я все еще знаю больше, потому что продолжаю читать. Но учитывая процент от общих знаний, мы все становимся глупее», — сказал он.
Профессор отметил, что хотя люди адаптировались и находили работу во время промышленной революции, он добавил, что «все изобретения, которые были у нас раньше, были своего рода инструментом для выполнения определенных действий».
В нынешних условиях, по словам доктора Ямпольского, больше не будет «нового инструмента», а только автоматизация.
«Нет ни одной работы, которую нельзя было бы автоматизировать. Такого еще никогда не случалось», — заявил он.
Напомним, ранее доктор Джеффри Гинтон, которого называют «крестным отцом» искусственного интеллекта, назвал единственный способ спасти человечество от потенциального уничтожения. По его словам, более мощный и умный ИИ должен иметь встроенные «материнские инстинкты».