Какие психоактивные вещества употребляли люди 4000 лет назад

Бетель / © Википедия

Исследователи, изучающие древний некрополь в Таиланде, обнаружили на зубном налете женщины, жившей 4000 лет назад, алкалоиды бетельного ореха, отвечающие за состояние бодрости и легкой эйфории.

Ученые из Университета Чиангмай проанализировали минерализованный налет на зубах скелетов из некрополя бронзового века Нонг Ратчават.

Одна из авторов исследования отмечает, что этот метод позволяет «сделать невидимое видимым», поскольку зубной налет является своеобразным «архивом», фиксирующим в себе не только частицы пищи, но и метаболиты растительных соединений, которые потреблял человек при жизни.

В молярах одной из женщин были обнаружены ареколин и арекаидин — ключевые алкалоиды психоактивного бетельного ореха.

Однако, зубы этой женщины не имели характерной для современных потребителей бетеля красно-черной окраски, а в ее могиле не нашли типичных инструментов для растирания орехов. Это намекает на то, что 4000 лет назад методы приготовления и употребления стимуляторов могли существенно отличаться от нынешних традиций.

Поскольку алкалоиды были обнаружены на зубах только одного человека из шести, ученые считают, что пока нет достаточных оснований утверждать, что употребление психостимуляторов было массовым в этой культуре бронзового века.

При этом археоботаник Кристина Кастильо из Университетского колледжа Лондона отметила, что алкалоиды вроде ареколина содержатся во многих видах пальм семейства Areca, поэтому связывать находку исключительно с классическим бетельным орехом без наличия макроостатков растений несколько преждевременно.

