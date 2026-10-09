Какие собаки живут меньше и почему: ученые обнаружили неожиданную закономерность

Почему маленькие собаки живут дольше крупных — открытие учёных / © Credits

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Крупные собаки могут стареть быстрее, чем их более мелкие сородичи, на эпигенетическом уровне. Ученые обнаружили различия в изменениях ДНК, которые могут помочь объяснить, почему немецкие доги и мастифы обычно живут значительно меньше, чем, например, чихуахуа.

Об этом сообщило издание Live Science.

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Ученые проанализировали образцы крови 894 собак, участвующих в долгосрочном проекте Dog Aging Project. Исследователи изучали метилирование ДНК — химические изменения, которые влияют на активность генов и закономерно меняются с возрастом.

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На основе этих данных команда создала так называемые эпигенетические часы, которые позволяют оценить биологический возраст животного. Выяснилось, что у собак, чей эпигенетический возраст превышал ожидаемый, риск смерти от различных причин был выше.

Когда ученые сравнили животных разного размера, они заметили еще одну закономерность: у крупных собак эпигенетическое старение в течение каждого года жизни происходило несколько быстрее, чем у мелких.

Одним из важных изменений стала потеря метильных групп в определенных участках ДНК — так называемых транспозонах, или «прыгающих генах». Метилирование помогает сдерживать их активность. Когда этот защитный механизм ослабевает, такие элементы могут активироваться, повреждать другие гены и способствовать воспалению, которое связывают со старением.

Исследователи также заметили, что с возрастом иммунные клетки собак на эпигенетическом уровне становятся более похожими друг на друга. Ученые предполагают, что такая «потеря клеточной идентичности» может ухудшать способность специализированных клеток выполнять свои функции, в частности бороться с вирусами или предотвращать развитие рака.

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Почему именно крупные собаки стареют таким образом, исследование окончательно не установило. Одна из гипотез заключается в том, что быстрый рост крупного организма требует значительных ресурсов, из-за чего возникает своеобразный компромисс между ростом и поддержанием иммунной системы и организма на протяжении всей жизни.

В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать эпигенетические часы и выяснить, какие еще факторы определяют темпы старения собак. В перспективе такие модели могут помочь прогнозировать возрастные проблемы со здоровьем домашних питомцев.

Исследователи также надеются, что изучение старения собак позволит получить больше информации об аналогичных процессах у людей. У собак наблюдается ряд схожих заболеваний, и они живут рядом с людьми, поэтому часто подвергаются воздействию тех же факторов окружающей среды.

Напомним, что ранее анализ генома самого старого из известных наземных животных в мире — 194-летней гигантской черепахи Джонатана — выявил сотни уникальных генетических вариантов, связанных с восстановлением ДНК, работой митохондрий и защитой от возрастных изменений.

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