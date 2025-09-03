Какие животные имеют лучший слух: ученые назвали лидеров

Кажан / © Getty Images

Ученые назвали животных, которые обладают лучшим слухом в мире. В списке оказались летучие мыши, дельфины, сипухи, восковые моли и даже ластоногие, в частности тюлени.

Об этом сообщило издание Live Science.

Определить абсолютного «обладателя слуха» невозможно. Профессор Университета Ольденбурга Кристина Кьоппл объяснила, что само понятие «лучший» является относительным: его определяют сразу несколько критериев — чувствительность, способность отличать похожие звуки и точность локализации источника.

Ученые приводят несколько ярких примеров:

Восковая моль способна слышать частоты до 300 килогерц. Это примерно в 15 раз превышает верхний порог человеческого слуха. Благодаря этому насекомое может вовремя расслышать крик летучей мыши и спастись от нападения.

Сипухи (совы) имеют слуховую систему, которая сформировалась под влиянием ночного образа жизни. Они точно определяют местонахождение добычи только по звуку, даже в полной темноте.

Дельфины и летучие мыши используют эхолокацию. Они не просто улавливают и обрабатывают звуки, но и создают «звуковую карту» пространства. При этом в их ушах есть специальные механизмы, гасящие шум собственных сигналов и защищающие слух.

Ластоногие — тюлени, моржи и морские львы — могут слышать как под водой, так и на суше. Ученые отмечают, что некоторые виды на суше слышат почти так же хорошо, как совы, а в воде — почти как дельфины. По наблюдениям исследователей, тюлени реагируют даже на звук хруста снега на расстоянии до 1,6 км.

