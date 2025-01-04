Каким будет 2025 год: Билл Гейтс и другие технологические лидеры поделились своими прогнозами

Разработчики прогнозируют в 2025 году первый крупный общественный протест, связанный с искусственным интеллектом.

Мировые технологические лидеры прогнозируют, что следующий этап новой эры искусственного интеллекта наступит в 2025 году. В то же время, их прогнозы свидетельствуют о том, что перспективы ИИ в этом году до сих пор остаются неопределенными.

Об этом пишет Business Insider.

В частности, большинство технологических лидеров считают, что взаимодействие людей с технологиями будет меняться и в дальнейшем, поэтому это, скорее всего, повлияет на рабочие места.

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В то же время технический директор Amazon Вернер Фогельс в своем декабрьском блоге подчеркнул, что более целенаправленное использование технологий "изменяет наши отношения с цифровым миром", поэтому люди предпочитают благополучие, а не стремление привлечь внимание к себе.

"Работники завтрашнего дня будут руководствоваться не только финансовым успехом и карьерным продвижением, но и более глубоким желанием создавать положительные изменения в мире", — добавил Фогельс.

В свою очередь генеральный директор стартапа Hugging Face, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, Клеман Деланж прогнозирует более воинственную реакцию на ИИ. По его словам, "первый большой общественный протест, связанный с искусственным интеллектом", состоится в 2025 году.

Также этот год покажет, сбудется ли прогноз, о котором Билл Гейтс говорит уже более 10 лет. В частности, он неоднократно заявлял, что до 2025 года две трети всех рабочих мест в США будут требовать определенного образования после окончания средней школы.

В то же время Фогельс считает, что в 2025 году пользователи технологии найдут более целенаправленные способы использования своих устройств. В частности, в своем блоге он указал данные, связанные с использованием соцсетей и проблемами психического здоровья среди подростков в США, как на "индикатор необходимости переосмысления наших отношений с технологиями".

"Каждый свайп, заголовок и оповещение тщательно разработаны, чтобы задеть нас", – отметил технический директор Amazon.

В свою очередь Клеман Деланж спрогнозировал, что другие потребители будут покупать более футуристические устройства, такие как роботы, разрабатываемые Tesla и другими робототехническими компаниями.

"По меньшей мере 100 тысяч персональных роботов с искусственным интеллектом будут предварительно заказаны", – написал он в LinkedIn.

Кроме того, до инаугурации Дональда Трампа осталось несколько недель, а он уже угрожает ввести тарифы на импортные товары. Финансовый директор компании-разработчика программного обеспечения Rimini Street Майкл Перика отметил, что такая угроза ощущается "неизбежной".

В частности, экономист LendingTree Джейкоб Ченнел подчеркнул, что потребители, скорее всего, будут вынуждены платить более высокие цены на свои товары во время президентства Трампа, если он сдержит свое обещание.

По словам Перики, компаниям скорее всего придется пойти на некоторые сокращения, чтобы компенсировать влияние тарифов.

"Мы полностью сотрудничаем с людьми, чтобы помочь им в этом, посмотреть и оценить, что является "приятным проектом", а что – "необходимым"", – добавил Перика.

Напомним, алгоритмы ИИ могут ограничить свободу людей.

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