Каким будет iPhone 17: появились фото макетов и характеристики

iPhone

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Инсайдер Majin Bu обнародовал снимки макетов всей линейки будущих смартфонов iPhone 17. Фото демонстрируют возможный дизайн моделей, дающий первое представление о внешнем виде новинок.

Эти снимки Majin Bu выложил в соцсети Х.

Особое внимание привлек макет предполагаемого смартфона iPhone 17 Air. На снимках видно, что он получил узкую горизонтальную полоску в зоне камеры, что отличает гаджет от других моделей. Еще один макет демонстрирует конфигурацию с одной камерой, однако с более широкой панелью.

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По предварительным данным, модель iPhone 17 Air может стать преемником iPhone 16 Plus и, возможно, будет самым тонким смартфоном во всей истории Apple — всего 5,5 мм толщиной. В устройстве будет одна основная камера с разрешением 48 Мп и, согласно прогнозам, оно будет работать на новом процессоре Apple A19.

Заметим, инсайдер Majin Bu не раз публиковал достоверную информацию о будущих продуктах Apple. Ранее он раскрывал детали об iPad mini, цветовой палитре iPhone 12, аксессуарах к Apple Watch, а также демонстрировал макеты iPhone 16, которые впоследствии подтвердились.

Макеты iPhone 17

Макеты iPhone 17

Напомним, ранее в Сети появились фото потенциального iPhone 17 Pro. Смартфон удивит новым дизайном.