Каким будет конец света: ученые обнаружили во Вселенной "кнопку самоуничтожения"

Ученые обнаружили механизм, который может запустить самоуничтожение Вселенной может

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Ученые предупреждают о потенциально наиболее катастрофическом сценарии конца света, который они называют распадом ложного вакуума.

Об этом пишет Daily Mail.

Основная идея состоит в том, что наша Вселенная пока находится не в самом стабильном состоянии, которое ученые называют «ложным вакуумом». Если любая часть космоса перейдет в свое настоящее стабильное состояние, то «пузырь» так называемого «истинного вакуума» начнет расширяться сквозь Вселенную и уничтожать все на своем пути. В таком случае каждая планета, звезда и галактика будут разорваны на атомы, а жизнь в ее привычном понимании станет невозможной.

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Что такое ложный вакуум

Все объекты во Вселенной имеют определенное количество энергии — это их энергетическое состояние. Чем ниже энергетическое состояние, тем стабильнее становится объект. Низшее энергетическое состояние называется «вакуумным состоянием». Однако иногда объекты могут застрять в «ложном вакууме». Это похоже на мраморный шарик, лежащий в чаше на стуле: он не может покинуть чашу, пока не получит толчок, а тогда он упадет на землю, где его энергетическое состояние будет самым низким.

Идея становится действительно ужасающей, когда мы применяем ее к нашей реальности. Согласно квантовой теории поля, все субатомные частицы, из которых состоит Вселенная (например электроны, фотоны, кварки), являются лишь возмущениями в базовом поле. Эти поля также имеют энергетические состояния и стремятся к самому низкому возможному.

Представление ИИ идеи распада ложного вакуума и пузыря истинного вакуума, уничтожающего Вселенную

Некоторые исследователи считают, что поле Хиггса, отвечающее за неосязаемый бозон Хиггса, застряло в состоянии ложного вакуума. Это означает, что вся Вселенная потенциально может «взорваться» в любой момент.

Последствия коллапса и потенциальные триггеры

Если поле Хиггса перейдет в свой истинный вакуум, произойдет «фазовый сдвиг», что высвободит огромное количество энергии. Эта энергия спровоцирует цепную реакцию, которая распространится по Вселенной, как огонь по бензину. «Пузырь» истинного вакуума будет расширяться со скоростью света, уничтожая любую звезду или планету на своем пути, и мы никогда не увидим, как он приближается.

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То, что останется после разрушения, еще страшнее: обычная нам физика станет невозможной. Ученые не знают, каким будет мир после распада ложного вакуума, но он точно будет несовместим с жизнью.

Что может запустить этот процесс? Требуется чрезвычайно мощная сила, чтобы сжать огромное количество частиц Хиггса в крошечном пространстве. Теоретически, это могли сделать первичные черные дыры, образовавшиеся в первые секунды Большого взрыва Вселенной. Их испарение может стать катализатором распада.

Конец света возможно уже начался

Одна из самых удивительных идей состоит в том, что распад ложного вакуума уже мог начаться где-то во Вселенной. По некоторым расчетам одной первичной черной дыры достаточно, чтобы запустить процесс самоуничтожения.

Квантовые флуктуации [спонтанные, кратковременные изменения энергии в пустом пространстве, приводящие к временному появлению и исчезновению частиц — ред.] также могут случайно вызвать переход Вселенной в низшее энергетическое состояние. Это означает, что «пузырь» истинного вакуума уже сейчас может нестись к нам, уничтожая все на своем пути.

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Утешительная новость заключается в том, что даже со скоростью света, пузырю могут потребоваться миллиарды лет, чтобы достичь нас. Расширение Вселенной также может означать, что он никогда не доберется до Солнечной системы и Млечного пути вообще.

Тот факт, что мы живы, может быть доказательством отсутствия первичных черных дыр. Кроме того, неизвестно, как темная материя и темная энергия могут влиять на энергетическое состояние Вселенной. Возможно, эти загадочные субстанции могут останавливать любые расширения «пузырьков», сохраняя Вселенную стабильной.

Напомним, легендарный астрофизик Стивен Гокинг еще при жизни озвучил жуткий прогноз по поводу будущего Земли и ее гибели до 2600 года. И теперь эти тревожные предположения частично подтвердились со стороны NASA.