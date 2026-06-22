Каким будет конец Земли: ученые спрогнозировали события через 5 млрд лет

Ученые изменили прогноз о будущем Земли

Реклама

Ранее считалось, что примерно через 5 млрд. лет Солнце расширится до стадии красного гиганта и поглотит нашу планету. Однако новое исследование предполагает, что Земля может уйти от такого финала.

Об этом говорится в материале dailymail.

Вместо того чтобы быть уничтоженной, планета, вероятно, будет отброшена дальше в космос из-за потери Солнца массы и мощных потоков солнечного ветра.

Реклама

В то же время, Меркурию и Венере избежать такой судьбы не удастся — эти две ближайшие к Солнцу планеты, по прогнозам ученых, будут поглощены во время его расширения. Марс, как и Земля, может остаться невредимым.

Автор исследования Матс Эссельдеурс, аспирант Левенского университета, объяснил, что будущее Земли зависит от баланса между двумя силами: гравитационным влиянием Солнца и потерей его массы.

«Если будет преобладать приливное взаимодействие, Земля будет поглощена Солнцем. Если же будет доминировать потеря массы Солнца — планета выйдет на орбиту больше радиуса звезды», — отметил он.

Солнце, как и другие подобные звезды, сейчас находится на стабильной стадии, когда в его ядре водород превращается в гелий. Но примерно через 5 миллиардов лет запасы водорода начнут иссякать, и баланс сил нарушится.

Реклама

После этого Солнце начнет сжиматься и нагреваться, запуская новые ядерные реакции. Его внешние слои расширятся, а сама звезда превратится в красного гиганта — ее размер может увеличиться в 100-1000 раз.

Ранее учёные считали, что эффект так называемого приливного торможения постепенно затянет Землю к Солнцу. Из-за гравитации планета будет создавать на поверхности звезды волну, которая будет действовать как тормоз и забирать орбитальную энергию Земли.

Однако новая работа исследователей показывает, что этот эффект может быть значительно слабее, чем предполагалось.

Ученые использовали компьютерные модели и сравнили их с данными о подобной Солнцу старой звезде L2 Puppis. Они пришли к выводу, что мощный солнечный ветер, возникающий при расширении Солнца, может оттолкнуть Землю на более дальнюю орбиту.

Реклама

Соавтор исследования доктор Стефан Матис из центра CEA Paris-Saclay во Франции заявил, что современные расчеты позволяют предположить: Земля может удалиться от Солнца, а не быть им уничтожена.

В то же время ученые отмечают, что окончательная судьба планеты остается неопределенной. Даже небольшие изменения в расчетах могут означать либо падение Земли в Солнце, либо выход в холодный космос.

Даже если планета переживет преобразование Солнца, жизнь на ней, скорее всего, исчезнет гораздо раньше. После стадии красного гиганта Солнце превратится в белого карлика — плотную затухающую звезду без термоядерных реакций.

В результате Земля может остаться холодным и безжизненным миром.

Реклама

По оценкам ученых, эти события произойдут не ранее чем через 7-8 млрд. лет.

Напомним, Европу выжигает солнце. Волна экстремального аномального зноя с температурами свыше +40°C продолжается в странах ЕС, а в Украине 22 июня будет царить вполне комфортная погода.

Новости партнеров