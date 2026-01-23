Каким и когда будет конец света: в NASA подробно рассказали

Конец света / © Pixabay

NASA обнародовало подробный прогноз эволюции Солнечной системы, который завершается ее полным разрушением. Ученые утверждают, что Солнце, которое сейчас дарит жизнь, в будущем станет причиной гибели Земли.

Об этом пишет Daily Mail.

Астрономы сосредоточили внимание на туманности Геликс, расположенной в 650 световых годах от Земли. Это остатки звезды, которая когда-то походила на наше Солнце, но исчерпала свое топливо.

Телескоп Уэбба зафиксировал невероятные структуры внутри кольца газа шириной в три световых года. По данным NASA, эти изображения позволяют «увидеть вблизи возможную судьбу нашего Солнца и планетной системы».

В центре туманности находится белый карлик — остаток ядра звезды, интенсивное излучение которого освещает расширяющуюся газовую оболочку.

Звезды, подобные Солнцу, существуют благодаря термоядерному синтезу, превращая водород в гелий. Этот процесс удерживает звезду в стабильном состоянии в миллиарды лет. Однако, по расчетам ученых, примерно через пять миллиардов лет запасы водорода на Солнце иссякнут.

Когда это произойдет, запустятся необратимые процессы:

Наружные слои звезды начнут сжиматься внутрь.

Увеличение давления и температуры приведет к слиянию атомов гелия в углерод.

Произойдет резкий выброс энергии, что заставит наружные слои Солнца раздуться.

Наша звезда увеличится в размерах в 100–1000 раз, превратившись в красного гиганта. Именно на этом этапе придет конец для нашей планеты.

Какова участь Земли

Прогнозы для Земли неутешительны. Расширенное Солнце поглотит внутренние планеты системы. Земля либо испарится от невероятного жара, либо будет разорвана на части мощными гравитационными приливными силами.

Исследования показывают, что звезды, уже прошедшие стадию превращения в красных гигантов, крайне редко имеют на своих орбитах большие планеты на близком расстоянии. Это подтверждает теорию о том, что шансы на выживание у нашей планеты минимальны.

Возможна ли новая жизнь

Несмотря на апокалиптический сценарий, астрономы видят в этом процессе не только смерть, но и рождение. Профессор Джанет Дрю из Университетского колледжа Лондона отмечает, что этот процесс связан с созданием.

Выброшенные в космос газы и пыль, формирующие туманность, обогащены химическими элементами, в частности углеродом. Этот материал попадает в межзвездную среду и становится «строительным материалом» для следующего поколения звезд и планет.

Таким образом, даже после уничтожения Земли материя нашей системы может стать основой для формирования новых миров, способных поддерживать жизнь.

