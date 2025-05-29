Каким может быть конец света: ученые предупредили об угрозе из далекого космоса.

Землю может вытолкнуть из орбиты другая звезда / ИИ Gemini

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Наша планета переживала периоды потепления и похолодания в течение миллионов лет. И хотя сейчас мир борется с последствиями глобального потепления , новые исследования предупреждают, что в далеком будущем Землю может ожидать новый ледниковый период.

Об этом пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Института планетологии и Университета Бордо спрогнозировали, что Землю может выбросить с орбиты звезда, проходящая рядом с Солнечной системой. А без нашего Солнца, согревающего планету, человечество обречено на холодную смерть. К счастью, вероятность этого очень мала. По оценкам исследователей, за следующие пять миллиардов лет такая вероятность составляет примерно один до 500.

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"Мы обнаружили, что вероятность того, что Марс будет потеряна в результате столкновения или выброса, составляет 0,3%, а вероятность того, что Земля будет вовлечена в планетарное столкновение или будет выброшена с орбиты, составляет 0,2%", - отметили ученые.

В течение десятилетий ученые размышляли о том, как может закончиться жизнь Земли. Бродящая черная дыра, столкновение с гигантским астероидом и ядерная война могут стать причиной глобальных катастроф, равно как и появление роботов-убийц, смертельных вирусов или изменение полярности геомагнитного поля нашей планеты. В своем новом исследовании, Натан Кайб и Шон Рейнольд поставили цель выяснить, могут ли быть виноваты проходящие мимо звезды.

«Долгосрочное динамическое будущее планет Солнца было смоделировано и статистически проанализировано в мельчайших подробностях. Однако большинство предыдущих работ рассматривают Солнечную систему как полностью изолированную и пренебрегают потенциальным влиянием прохождения звезд», — объяснили ученые.

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые провели тысячи симуляций нашей Солнечной системы в присутствии пролетающих звезд в течение следующих пяти миллиардов лет. К сожалению, их моделирование показало, что восемь планет нашей Солнечной системы, а также карликовая планета Плутон «значительно менее стабильны, чем считалось ранее».

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Наибольший риск потери в результате столкновения или выброса есть у Плутона: моделирование показывает, что вероятность этого составляет 5%.

Что касается проходных звезд, за которыми следует следить, исследователи предполагают, что наиболее опасны находящиеся на расстоянии, которое в 100 раз превышает расстояние от Солнца до Земли.

По расчетам, вероятность столь близкого столкновения в течение следующих пяти миллиардов лет составляет около 5%.

«Подводя итог, можно сказать, что проходящие звезды могут изменить стабильность планет и Плутона, а также архитектуру планет-гигантов в течение следующих 5 млрд лет», — отметили авторы.

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Их значение для динамического будущего Солнечной системы во многом зависит от силы мощнейшего звездного прохождения за этот промежуток времени, которая не определена на порядки величин.

«Эта неопределенность в будущих мощных звездных столкновениях Солнца означает, что спектр грядущей возрастной эволюции и планетарной нестабильности шире, чем предполагаемый изолированными моделями эволюции Солнечной системы», — добавили ученые.

Напомним, Арктика теплеет быстрее , чем прогнозировали ранее. Теперь ученые обнаружили ключевую ошибку в расчетах. Это может повлиять на политические решения по климату, планированию инфраструктуры и экосистемной безопасности всего северного региона.