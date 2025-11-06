Какое на вкус мясо динозавра: ученый дал неожиданный ответ

Динозавр / © Associated Press

Хотя динозавры исчезли с нашей планеты более 65 миллионов лет назад, ученые продолжают задавать неожиданные вопросы. Один из них — можно ли было бы есть мясо этих древних существ и каким бы оно было на вкус.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Динозавры принадлежат к большой группе архозавров — «господствующих рептилий», в которую также входят современные птицы и крокодилы. Именно поэтому исследователи часто используют их как модель для понимания внешнего вида, поведения или даже потенциального вкуса мяса вымерших видов.

Профессор Эдинбургского университета Стив Брусатт, который консультировал создание фильмов «Мир Юрского периода», объясняет:

«Я уверен, что мясо динозавров было съедобным, и в зависимости от вида, вероятно, довольно вкусным. Возможно, какой-то динозавр здесь или там мог быть ядовитым или иметь особенно противную плоть, но в целом в современном мире мы, люди, можем есть много разных животных, поэтому у меня нет оснований думать, что мы не могли бы есть динозавров. И нам, вероятно, это бы понравилось».

Ученый отмечает, что в современном мире мы потребляем немало различных животных — от курицы до крокодила — и лишь отдельные виды представляют опасность. Например, в Новой Гвинее живет капюшонный питохуи — одна из немногих ядовитых птиц на Земле. В его перьях содержится сильнодействующий нейротоксин, который попадает в организм вместе с жуками, являющимися частью его рациона.

Эксперты Калифорнийской академии наук объясняют, что прикосновение к такой птице может вызвать онемение, а большие дозы токсина — даже паралич или остановку сердца. В то же время само вещество не вредит птице, но защищает ее от хищников. Этот пример показывает, что рацион животного может определять, насколько безопасным будет его мясо для человека.

Итак, даже если бы мы каким-то чудом могли безопасно избежать потребления динозавров, чей рацион мог сделать их мясо токсичным, возникает вопрос: какой же вкус оно имело бы? По словам Брусатта, травоядные динозавры, например бронтозавр, трицератопс или стегозавр, вероятно, имели бы приятный вкус. Зато хищные виды, например тираннозавр или велоцираптор, могли быть «довольно неприятными» на вкус.

