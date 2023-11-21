Какой будет Черная пятница 2023 в Украине и мире: исследование Promocodius.com

Эксперты Promocodius.com провели опрос среди партнеров сервиса о том, как пройдет Черная пятница в 2023 году. Выводы доступны на сайте компании в формате текста и занимательной инфографики с фактами о ЧП-2023.

100% респондентов заявили о том, что будут участвовать в Черной пятнице в этом году. Продавцы розничного сегмента планируют ориентироваться на моментальные скидки в 15-60%. В сфере товаров и услуг для бизнеса в тренде будет установка долгосрочных

отношений с партнерами, снижение стоимости консультаций и обслуживания, а также расширение перечня деловых контактов. Некоторые компании в этом году примут участие в Черной пятнице впервые. Они планируют снизить цену только на ограниченный перечень товаров, причем не более чем на 15-20%.

Какие цели ставят компании во время ЧП?

87% опрошенных продавцов уверены, что Черная пятница повысит лояльность существующих клиентов и привлечет новых. При этом только 12% респондентов ожидают, что благодаря событию вырастет их доход. Более того, ради получения большей прибыли в долгосрочной перспективе некоторые компании соглашаются на снижение валового дохода в данный период. В большинстве случаев цена товара в любой из категорий будет снижена на 20-40%. Всего лишь десятая часть компаний предложит скидки меньше данного показателя или более 60%.

Максимальные скидки во время ЧП в Украине и в мире

Средний показатель максимальной скидки в Украине во время Черной пятницы составляет 64%. Аналогичные показатели фиксируются в Великобритании (63%) и США (66%). Гораздо более скромные максимальные дисконты предлагают в Италии и Германии — 45% и 53% соответственно.

В Украине среднее количество товаров в чеке в период ЧП составляет 3,8, тогда как во всех остальных упомянутых странах — 4.

Чего ждут покупатели от Черной пятницы в 2023 году?

Украинцы в среднем рассчитывают на максимальные скидки на уровне 62%, что вполне соответствует предложениям магазинов. Например, в Румынии покупатели ожидают всего 43% дисконта, хотя продавцы предлагают даже больше — 54%. В Перу показатели желаний и предложений соотносятся как 62% и 51% соответственно.

Украинцы во время Черной пятницы готовы расстаться в среднем со $116. Больше всего тратят жители США — $485, а самыми экономными оказались пакистанцы с показателем в $35. Однако даже при этом в Пакистане объем продаж увеличивается по сравнению с обычной пятницей на рекордные 11 525%. В Украине показатель намного ниже — 1303%.

В течение 5 предыдущих лет фиксируется увеличение количества «охотников» за скидками. 69% покупателей сознательно ищут дисконты в онлайн- и офлайн-магазинах. Только один из форматов интересен менее чем 20% потребителей. Результаты опроса в более развернутой форме также доступны на сайте Promocodius.com.