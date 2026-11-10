Какой была бы Земля, если бы на ней никогда не существовало жизни: ученые получили неожиданный ответ

Какой была бы Земля без жизни — результаты исследования / © NASA

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Учёные смоделировали, какой могла бы быть Земля, если бы на ней никогда не зародилась жизнь. Результаты исследования показали, что даже без живых организмов планета могла бы сохранять благоприятные условия на протяжении миллиардов лет.

Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Planetary Science Journal.

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Команда исследователей под руководством астробиолога Саманты Гилберт-Янизек из Вашингтонского университета решила выяснить, насколько важную роль играет жизнь в поддержании стабильного климата Земли. В частности, учёных интересовало, могла ли бы наша планета оставаться пригодной для существования живых организмов, если бы они на ней никогда не появились.

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Этот вопрос связан с так называемой гипотезой Геи, согласно которой живые организмы взаимодействуют с физической средой Земли и способствуют поддержанию условий, необходимых для жизни. Однако учёные решили проверить, способны ли природные процессы обеспечивать такую стабильность самостоятельно.

Какой была бы Земля, если бы на ней никогда не существовало жизни

Для исследования учёные разработали сложную компьютерную модель Земли, на которой с самого начала не было никаких живых организмов. В то же время они учли основные физические компоненты планеты, в частности её ядро, мантию, земную кору, атмосферу, океаны и влияние солнечного излучения.

В целом исследователи проанализировали 19 ключевых характеристик планеты. Среди них — температура поверхности, тепловые потоки, химический состав океанов и обмен веществами между различными частями Земли.

С помощью моделирования команда проследила, как бы менялись эти показатели в течение примерно пяти миллиардов лет — от образования нашей планеты до примерно 500 миллионов лет в будущем.

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Результаты показали, что даже без жизни Земля могла бы оставаться пригодной для её возникновения на протяжении более 4,5 миллиарда лет. В частности, температура поверхности позволяла бы существовать жидкой воде, а её количество было бы сопоставимо с тем, которое имеется на современной Земле.

В то же время существовало бы одно существенное отличие — в атмосфере такой планеты не было бы большого количества кислорода. Это объясняется отсутствием фотосинтеза, благодаря которому живые организмы производят кислород.

Впрочем, как поясняют исследователи, наличие кислорода не является обязательным условием пригодности планеты для жизни. В астрономии одним из главных критериев такой пригодности считается возможность существования жидкой воды на поверхности.

Что помогло бы Земле сохранить благоприятный климат

Учёные установили, что даже без участия живых организмов климат Земли могли бы регулировать естественные геологические и химические процессы.

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В частности, важную роль играл бы карбонатно-силикатный цикл, связанный с выветриванием горных пород, вулканическими выбросами газов и химическими процессами в океанах.

Именно эти механизмы могли бы поддерживать концентрацию углекислого газа в атмосфере и температуру поверхности в пределах, благоприятных для существования жидкой воды.

По расчетам исследователей, такая природная система могла бы обеспечивать климатическую стабильность даже несмотря на то, что за последние 4,5 миллиарда лет светимость Солнца увеличилась примерно на 30%.

Таким образом, результаты моделирования показывают, что каменистая планета, подобная Земле, теоретически способна поддерживать пригодные для жизни условия на протяжении миллиардов лет без влияния биологических процессов.

В то же время авторы исследования подчеркивают, что их выводы не опровергают гипотезу Гейя. Они не исключают, что живые организмы действительно способствуют стабилизации климата Земли и усиливают действие природных механизмов.

Кроме того, учёные признают, что компьютерная модель имеет определённые ограничения. В частности, при её создании пришлось упростить некоторые процессы, связанные с тектоникой плит, химическим составом атмосферы и регулированием климата.

Как это открытие поможет в поиске жизни на других планетах

По мнению исследователей, полученные результаты могут иметь важное значение для поиска внеземной жизни.

Дело в том, что планеты, на которых никогда не существовало живых организмов, могут обладать климатическими и геофизическими характеристиками, схожими с земными. Поэтому определить наличие жизни только по отдельным показателям атмосферы может оказаться сложнее, чем считалось ранее.

Как пояснила Саманта Гилберт-Янизек, созданная модель поможет учёным понять, каким образом пригодные для жизни, но безжизненные планеты могут напоминать те, на которых действительно существуют живые организмы.

Это позволит более точно оценивать результаты наблюдений за атмосферами экзопланет и определять, насколько вероятно, что обнаруженные химические признаки свидетельствуют о наличии жизни.

Напомним, ранее мы сообщали, что загадочный астероид, к которому направляется японский космический аппарат, ускоряется по неизвестным причинам. Учёные уже отвергли одну из основных версий.

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