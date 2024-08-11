Какой была Гренландия миллион лет назад: окаменелости открыли тайну острова

Окаменелости из ледяного сердца Гренландии свидетельствуют, что менее миллиона лет назад здесь была цветущая зеленая тундра.

Сегодня почти 98% территории Гренландии, самого большого острова на Земле, покрыто льдом, однако окаменелые цветы в образце горной породы, взятом из глубин центра острова, свидетельствуют о том примерно миллион лет назад Гренландия была практически полностью свободна ото льда.

Об этом пишет Live Science.

С годами мнение о том, была ли Гренландия постоянно покрыта льдом с начала эпохи плейстоцена, примерно 2,7 миллиона лет назад, менялось. Теперь исследователи из университета Вермонта получили неопровержимые доказательства того, что в недавнем геологическом прошлом ледяной покров острова растаял почти полностью.

"Наши новые данные являются самым убедительным подтверждением того, что лед в центре острова исчез и был замещен экосистемой тундры", — рассказал ведущий автор исследования, геолог Пол Бирман из университета Вермонта.

Исследовательская группа повторно изучила образец ледяного керна [образца толщи льда, полученного путем бурения – ред.], извлеченного в 1993 году. Они обнаружили множество окаменелостей, включая древесину ивы, грибы и части тел насекомых. Но самой впечатляющей находкой стало безупречно сохранившееся семя арктического мака, которое поразило исследователей.

"Первоначальный план исследования образца состоял в том, чтобы измерить изотопы [метод углеродного датирования геологического образца – ред.], мы не знали, что найдем окаменелости", — рассказал Бирман.

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Одним из ключевых доказательств стал образец мха (Selaginella rupestris), который сегодня встречается только на песчаных и каменистых местах.

"Мху нужно то же самое, что и другим растениям для роста, и он не может получить это на ледяной поверхности", — объяснила соавтор исследования, аспирантка университета Вермонта Хэлли Мастро.

Исследование керна в 2016 году показало, что нынешний ледяной щит Гренландии имеет возраст максимум 1,1 миллиона лет. Другой керн, извлеченный на северо-западном побережье острова в 1966 году, был проанализирован в 2019 году. Ученые обнаружили несколько окаменелостей — включая семена, веточки и части тел насекомых — что указывает на то, что эта часть Гренландии была свободна ото льда примерно полмиллиона лет назад.

Последнее исследование показывает, что за последний миллион лет центр Гренландии также в какой-то момент оттаял. Ученые считают, что ландшафт, который сейчас покрыт слоем льда толщиной в 3,2 километра, когда-то был богатой экосистемой тундры, покрытой цветами и небольшими деревьями.

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Керн 1993 года, повторно исследованный Бирманом и Мастро, более 30 лет практически не изучался.

Пол Бирман пояснил, что после извлечения образца его ледяную часть тщательно проанализировали, а осадочные породы в нижней части образца попросту проигнорировали.

Открытие того, что Гренландия когда-то была свободна ото льда, имеет значение для как для настоящего, так и для будущего острова.

Существует вероятность того, что Гренландия может снова оттаять, что приведет к значительному повышению уровня моря и затоплению береговой части острова.

"Потребуются десятилетия, если не столетия, чтобы лед острова полностью растаял. Природа однажды уже освобождала Гренландию ото льда, значит это может повториться", – предупредил Пол Бирман.

Напомним, ученые обнаружили подо льдом Антарктиды доказательства существования "зеленого континента". Исчезнувшие реки Антарктиды вряд ли когда-нибудь появятся снова, но их следы помогут лучше понять геологическую историю нашей планеты.

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