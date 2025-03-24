Какой цвет глаз самый редкий в мире: ответ ученых

Только у 2% людей в мире зеленые глаза. Некоторые оттенки встречаются чаще, а другие уникальные.

Хотя в мире до сих пор не создана единая классификация цветов человеческих глаз, статистика свидетельствует, что самым редким цветом является зеленый, а самым распространенным – карий.

Соответствующие статистические данные были представлены на Международном конгрессе по биомедицине, пишет sat.net.ua.

На сегодняшний день не существует общепринятой международной классификации цветов человеческих глаз. Французский хирург Поль Брока еще в 19 в. разработал систему определения оттенков пигментации радужки, которая насчитывала 54 разных цвета. В 20 в. советский антрополог Виктор Бунак упростил эту классификацию, поделив цвета глаз на три группы: темные (черные, карие), светлые (голубые, серые) и смешанные (комбинация темных и светлых оттенков, включая зеленый).

Самые распространенные и редкие цвета глаз в мире

Согласно статистике, карий цвет глаз самый распространенный в мире – его имеют до 80% населения. Самый редкий – зеленый, встречающийся только у 2% людей.

Распределение других цветов выглядит так:

серый – 3%,

янтарный – 5%,

ореховый – 5%,

голубой – 8-10%.

Существуют и очень редкие оттенки, такие как красный, розовый и фиолетовый. Они характерны для людей с альбинизмом – генетической особенностью, при которой в организме почти отсутствует меланин, придающий глазам необычную окраску. По данным ООН, в Европе и Северной Америке альбинизм присутствует у одного из 17-20 тыс. людей, в то время как в странах Южной Африки, в том числе в Зимбабве, – у одного из 1000 новорожденных.

Географическая распространенность разных цветов глаз

У каждого оттенка есть своя географическая привязанность:

янтарные глаза чаще всего встречаются в Южной Европе (Италия, Франция, Венгрия), на Балканах и в Пакистане;

зеленые глаза – у европейцев, особенно среди населения Германии, Ирландии и Скандинавии;

сероглазые люди в основном проживают в Центральной и Южной Азии, а также на Ближнем Востоке;

голубые глаза наиболее распространены в странах Балтии, Скандинавии и Северной Европе, однако их можно встретить и в Азии и Северной Африке;

ореховые глаза встречаются среди испанцев, бразильцев, жителей Северной Африки и Ближнего Востока;

темно-карие глаза наиболее распространены среди африканцев и азиатов, тогда как светло-карие чаще встречается в Европе и обеих Америках.

Что влияет на цвет глаз?

Главным фактором, определяющим цвет глаз, является концентрация меланина в радужной оболочке. Светлые глаза (голубые, серые) содержат мало этого пигмента, тогда как карие – его избыток.

Долгое время считалось, что цвет глаз передается по простым законам наследственности, однако современные исследования доказали, что на него влияют мутации в 16 разных генах.

Кроме меланина, окрас радужки определяется еще тремя факторами:

скоростью образования пигмента, пигментацией сосудистой оболочки глаза, строением волокнистой структуры эпителия.

Гетерохромия – уникальное явление

У менее 1% людей встречается гетерохромия – состояние, когда у глаз разный цвет.

Различают:

полную гетерохромию – когда один глаз имеет другой цвет, чем другой;

секторная гетерохромия – когда радужка одного глаза имеет два разных цвета.

Гетерохромия не является болезнью, не влияет на зрение и не нуждается в лечении.

Изменения цвета глаз на протяжении жизни

Многие младенцы рождаются с голубыми глазами, однако их оттенок может меняться в течение первых 6-12 месяцев из-за постепенного увеличения меланина. Это нормальное явление.

Однако изменение цвета глаз во взрослом возрасте может сигнализировать о проблемах со здоровьем. В таких случаях следует обратиться к врачу.

К слову, ученые выяснили, что большинство древних европейцев имели темную кожу, волосы и глаза в относительно недавнее время – на протяжении железного века, длившегося в Европе примерно 3000 лет назад.