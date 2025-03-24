Какой цвет глаз самый редкий в мире: ответ ученых

Только у 2% людей в мире зеленые глаза. Некоторые оттенки встречаются чаще, а другие уникальные.
Хотя в мире до сих пор не создана единая классификация цветов человеческих глаз, статистика свидетельствует, что самым редким цветом является зеленый, а самым распространенным – карий.
Соответствующие статистические данные были представлены на Международном конгрессе по биомедицине, пишет sat.net.ua.
На сегодняшний день не существует общепринятой международной классификации цветов человеческих глаз. Французский хирург Поль Брока еще в 19 в. разработал систему определения оттенков пигментации радужки, которая насчитывала 54 разных цвета. В 20 в. советский антрополог Виктор Бунак упростил эту классификацию, поделив цвета глаз на три группы: темные (черные, карие), светлые (голубые, серые) и смешанные (комбинация темных и светлых оттенков, включая зеленый).
Самые распространенные и редкие цвета глаз в мире
Согласно статистике, карий цвет глаз самый распространенный в мире – его имеют до 80% населения. Самый редкий – зеленый, встречающийся только у 2% людей.
Распределение других цветов выглядит так:
- серый – 3%,
- янтарный – 5%,
- ореховый – 5%,
- голубой – 8-10%.
Существуют и очень редкие оттенки, такие как красный, розовый и фиолетовый. Они характерны для людей с альбинизмом – генетической особенностью, при которой в организме почти отсутствует меланин, придающий глазам необычную окраску. По данным ООН, в Европе и Северной Америке альбинизм присутствует у одного из 17-20 тыс. людей, в то время как в странах Южной Африки, в том числе в Зимбабве, – у одного из 1000 новорожденных.
Географическая распространенность разных цветов глаз
У каждого оттенка есть своя географическая привязанность:
- янтарные глаза чаще всего встречаются в Южной Европе (Италия, Франция, Венгрия), на Балканах и в Пакистане;
- зеленые глаза – у европейцев, особенно среди населения Германии, Ирландии и Скандинавии;
- сероглазые люди в основном проживают в Центральной и Южной Азии, а также на Ближнем Востоке;
- голубые глаза наиболее распространены в странах Балтии, Скандинавии и Северной Европе, однако их можно встретить и в Азии и Северной Африке;
- ореховые глаза встречаются среди испанцев, бразильцев, жителей Северной Африки и Ближнего Востока;
- темно-карие глаза наиболее распространены среди африканцев и азиатов, тогда как светло-карие чаще встречается в Европе и обеих Америках.
Что влияет на цвет глаз?
Главным фактором, определяющим цвет глаз, является концентрация меланина в радужной оболочке. Светлые глаза (голубые, серые) содержат мало этого пигмента, тогда как карие – его избыток.
Долгое время считалось, что цвет глаз передается по простым законам наследственности, однако современные исследования доказали, что на него влияют мутации в 16 разных генах.
Кроме меланина, окрас радужки определяется еще тремя факторами:
- скоростью образования пигмента,
- пигментацией сосудистой оболочки глаза,
- строением волокнистой структуры эпителия.
Гетерохромия – уникальное явление
У менее 1% людей встречается гетерохромия – состояние, когда у глаз разный цвет.
Различают:
- полную гетерохромию – когда один глаз имеет другой цвет, чем другой;
- секторная гетерохромия – когда радужка одного глаза имеет два разных цвета.
Гетерохромия не является болезнью, не влияет на зрение и не нуждается в лечении.
Изменения цвета глаз на протяжении жизни
Многие младенцы рождаются с голубыми глазами, однако их оттенок может меняться в течение первых 6-12 месяцев из-за постепенного увеличения меланина. Это нормальное явление.
Однако изменение цвета глаз во взрослом возрасте может сигнализировать о проблемах со здоровьем. В таких случаях следует обратиться к врачу.
К слову, ученые выяснили, что большинство древних европейцев имели темную кожу, волосы и глаза в относительно недавнее время – на протяжении железного века, длившегося в Европе примерно 3000 лет назад.
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