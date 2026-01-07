Какую функцию в iPhone стоит выключить, чтобы не стать жертвой хакеров

Хакер / © iStock

Специалисты по цифровой безопасности обнаружили, что малоизвестная настройка в iPhone может открыть двери хакерам для кражи персональных данных, банковских реквизитов и личных фотографий.

Об этом пишет издание LADbible.

В чем заключается скрытая угроза

Основная опасность кроется в функции AirPlay, а именно в ее способности подключаться к сторонним устройствам в автоматическом режиме. Хотя Apple постоянно совершенствует защиту, эксперты отмечают: любое активное беспроводное соединение, которое работает без вашего ведома, является потенциальным вектором атаки.

Основатель консалтинговой компании Secure Ideas Кевин Такетт отмечает, что излишняя «коммуникабельность» смартфона — это риск, которого стоит избегать. По его словам, держать эту функцию включенной, когда она не нужна, гораздо опаснее, чем просто выключить ее.

Как работает схема взлома

Руководитель компании Parameter Security Дэйв Хронистер объяснил, как может происходить такая атака. По его словам, хакер сначала создает фальшивое устройство, которое маскируется под легитимный AirPlay-сигнал. Если iPhone настроен на автоматическое подключение, он пытается соединиться с этим устройством без участия пользователя.

Воспользовавшись уязвимостью в системе, злоумышленник может передать на смартфон вредоносный код. В результате хакер получает доступ к файлам, сообщениям и приложениям на устройстве без какого-либо подтверждения со стороны владельца.

Развитие искусственного интеллекта лишь упрощает подобные манипуляции, делая цифровую гигиену критически важной для каждого пользователя.

Как обезопасить свой iPhone: пошаговая инструкция

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, эксперты рекомендуют изменить настройки AirPlay на ручной режим. Выполните следующие действия:

Откройте «Параметры» (Settings) на вашем iPhone.

Перейдите в раздел «Общие» (General).

Выберите пункт «AirPlay и непрерывность» (AirPlay & Continuity).

Нажмите на «Автоматический AirPlay» (Automatically AirPlay).

Измените настройки с «Автоматически» на «Никогда» (Never) или «Спрашивать» (Ask).

Выбор параметра «Запрашивать» позволит вам контролировать каждое подключение, что значительно снижает вероятность незаметного взлома.

