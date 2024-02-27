Календарь магнитных бурь на март 2024 года: названы опасные даты

В первой половине месяца ожидается низкая активность Солнца.
В марте 2024 года несколько мощных магнитных бурь накроют Землю. Ученые определили даты геомагнитных штормов.
Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США постоянно отслеживает солнечную активность. Уже известно, как Солнце будет вести себя в марте.
Календарь магнитных бурь:
- 4 марта прогнозируется магнитная буря небольшой силы, которая может повлиять на физическое и эмоциональное состояние людей. В этот период люди могут испытывать потерю аппетита и беспричинную усталость
- 10 марта предусматривается магнитная буря, которая может иметь важное значение для людей с хроническими заболеваниями. Это может вызвать сильные головные боли у метеочувствительных людей
- 15-16 марта также рекомендуется быть особенно аккуратными с хроническими заболеваниями, поскольку магнитные бури могут привести к их обострению. В этот период важно следить за самочувствием и иметь при себе необходимые лекарства
- 21-22 марта ожидается менее сильная буря, но возможна бессонница и головная боль
- 27-28 марта предусматриваются средние магнитные бури, которые могут вызвать перепады давления. Это может повлиять на общее самочувствие и требует дополнительных мер безопасности для людей с проблемами артериального давления.
Минимизировать негативное влияние солнца помогут простые правила:
- Находитесь больше времени на свежем воздухе
- Ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя
- Включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов
- Избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок
- Позаботься о наличии лекарств против хронических болезней, ведь магнитные бури могут обострить их симптомы
Справка:
Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.
В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Ее делят на фазы:
- начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю)
- главная (происходят изменения в магнитосфере)
- конечная (восстановление магнитного поля Земли до привычного значения)
Под действием магнитных бурь на Земле могут изменяться давление и температура воздуха, а вследствие того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.
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