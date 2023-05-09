Калифорнийская компания создала пиво из сточной воды: какое оно на вкус

Напиток создали из воды из прачечной, душевой и раковин.
Калифорнийская компания Epic Cleantec, занимающаяся переработкой отходов, производит пиво из сточной воды.
Об этом пишет издание The Guardian.
Сообщается, что напиток был создан из воды из прачечной, душевой и раковин 40-этажного дома в Сан-Франциско.
В американском штате Калифорния переработка воды стала неотложной проблемой после нескольких лет засухи.
Таким образом, компания Epic Cleantec показала, как можно бороться с засухой, перерабатывая воду в питьевую продукцию. В сотрудничестве с Броварами Devil's Canyon Brewing Company было создано пиво Epic OneWater Brew.
В Сан-Франциско была собрана вода и очищена с помощью специального оборудования. После очистки эта вода пригодится для повторного использования, но не для питья.
"Мы хотели сделать что-то интересное, что станет интересным инструментом для разговора с людьми, заинтересует их, а также продемонстрирует неиспользованный потенциал повторного использования воды. Мы выбрали пиво, которое будет более универсальным в отличие от крафтового пива типа IPA, которое кому-то нравится, а кому-то нет", – говорит соучредитель и генеральный директор Epic Cleantec Аарон Тартаковский.
Журналист издания попробовал новое пиво. Он заявил, что оно было "сухим", но "приятным" по вкусу.
"Оно было приятным, кисленьким и пригодным для питья. Не было никаких ноток душа или прачечной. Если бы это пиво подавали в баре, я бы никогда не догадался, откуда оно взялось", – пишет Мэттью Кантор.
Epic Cleantec получили положительные отклики и от других дегустаторов.
"Я думаю, что многие люди сначала, очевидно, были скептически настроены по поводу проекта или не решались попробовать пиво.
Но я бы сказал, что 99% пришедших с небольшой опаской были в восторге после того, как попробовали", – говорит Аарон Тартаковский.
Впрочем, экспериментального пива не будет в продаже в ближайшее время, ведь это демонстрационный продукт.
Напомним, ранее сообщалось, что исследователи обнаружили, что у мужчин, выпивавших пиво каждый вечер, кишечник был здоровее.
Кроме того, мы ранее информировали, что врачи связали частые головные боли с обезвоживанием организма.
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