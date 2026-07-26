Камень, найденный во время рыбалки, оказался существом возрастом 32 млн лет

Останки древней черепахи

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Необычный камень, который семья случайно заметила во время рыбалки в американском штате Алабама, оказался чрезвычайно редкой палеонтологической находкой. После нескольких лет исследований учёные установили, что внутри известнякового валуна сохранился почти целый панцирь морской кожистой черепахи, жившей около 32 миллионов лет назад.

Об этом сообщает издание Daily Galaxy со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в научном журнале Palaeodiversity.

Еще в 2021 году семья Коулменов отправилась на привычную рыбалку на юге Алабамы. Во время отдыха они, как и раньше, осматривали берег реки в поисках окаменелостей и обратили внимание на странный объект, который проглядывался внутри большого известнякового валуна.

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Сначала никто и не догадывался, что именно они нашли. Семья ещё не раз возвращалась в это место, пока глава семьи Адам Коулмен не обратился к палеонтологу Эндрю Джентри, который исследует ископаемые останки черепах.

После осмотра находки специалист почти сразу понял, что речь идет об чрезвычайно редкой окаменелости древней морской кожистой черепахи.

Останки возрастом 32 миллиона лет

Исследования показали, что найденный панцирь относится к раннему олигоцену и его возраст составляет примерно 32 миллиона лет.

Окаменевший панцирь длиной около 1,2 метра и шириной почти метр стал одним из наиболее хорошо сохранившихся ископаемых экземпляров кожистых морских черепах, когда-либо обнаруженных учёными.

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По словам Эндрю Джентри, такие находки встречаются крайне редко, ведь панцири кожистых черепах состоят не из крупных цельных пластин, как у большинства других видов, а из многочисленных мелких костных элементов, которые после смерти животного быстро распадаются.

«Когда я впервые увидел эту окаменелость, мне было трудно поверить своим глазам. Это было просто потрясающе», — признался исследователь.

Учёные открыли новый вид

После извлечения находки к работе приступила команда палеонтологов и специалистов из нескольких научных учреждений. Окаменелость доставили в лабораторию, где её очистили и тщательно исследовали.

В результате учёные установили, что останки принадлежат не просто древней черепахе, а представителю ранее неизвестного рода и вида, получившего название Ueloca colemanorum.

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Первая часть названия происходит из языка коренного народа мускоги и объединяет слова, означающие «вода» и «черепаха». Вторая часть — colemanorum — стала данью уважения семье Коулмен, которая случайно сделала это открытие и помогла учёным при извлечении окаменелости.

Эта находка поможет раскрыть тайны эволюции

Исследователи считают, что хорошо сохранившийся панцирь дает редкую возможность проследить эволюцию кожистых морских черепах на протяжении десятков миллионов лет.

Сравнение нового образца с другими ископаемыми остатками позволило предположить, что в прошлом существовали как минимум две отдельные эволюционные линии кожистых черепах. Одна из них в конечном итоге дала начало современным видам, тогда как другая полностью исчезла.

Почему именно это произошло, учёные пока не знают. В то же время новая находка помогает восполнить один из пробелов в истории развития морских черепах.

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«Это действительно уникальная окаменелость, одна на миллион», — подчеркнул директор по коллекциям Научного центра Мак-Вейна Джан Эберсол.

Напомним, что археологи пришли к выводу, что наскальные рисунки, созданные ещё в эпоху ледникового периода, могли быть не просто изображениями животных, а сложной системой передачи информации.

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