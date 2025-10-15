Каменное лицо Неолита: археологи нашли портрет старше пирамид и Стоунгендж

На обелиске в возрасте 12 тысяч лет нашли древнейшее в истории лицо / Источник: Министерство культуры и туризма Турции

Археологи в Турции сделали чрезвычайную находку на месте раскопок Карахан-Тепе, обнаружив большое резное человеческое лицо, смотрящее прямо на них. Это лицо было вырезано на Т-образном обелиске в возрасте 12 000 лет. Артефакт эпохи Неолита может быть древнейшим известным «автопортретом» в мире и проливает свет на самосознание доисторических людей.

Об этом пишет IFL Science со ссылкой на Министерство культуры и туризма Турции.

Возраст находки делает ее старше пирамид Гизы, которым около 4500 лет , и Стоунгендж, построенный примерно 5000 лет назад.

«Старший брат» Гебекли-Тепе и рассвет земледелия

Руины Карахан-Тепе, расположенные на юго-востоке Турции, вблизи границы с Сирией, известны своими рядами каменных столбов, резных фигурами животных и людей. Эта территория в возрасте 12 тысяч лет не только является одной из самых выдающихся археологических памятников, но и предшествует своему знаменитому «младшему брату», комплексу Гёбекли-Тепе, на несколько веков, о чем свидетельствует датировка около 10 000 до нашей эры.

Существование таких сложных мегалитических сооружений в период начала Неолита подвергает сомнению предыдущие представления о развитии человечества. Долгое время считалось, что столь масштабное строительство стало возможно только после того, как общество освоило сельское хозяйство и перешло к оседлому образу жизни, но эти руины находятся на самом краю этого исторического перехода.

Черты лица на обелиске и самосознании

Найденное каменное лицо стало первой человеческой головой, обнаружившейся резной именно на Т-образном обелиске Карахан-Тепе, хотя раньше там уже находили другие скульптуры людей и животных. Выполнение имеет высокое техническое мастерство: на нем отчетливо видны острые черты, высокий лоб, глубокие глазные впадины и тупой нос.

Такое подробное трехмерное изображение свидетельствует о том, что люди, создавшие это место, обладали определенным чувством самовыражения и глубоко осознавали силу художественного отражения своей реальности.

«При раскопках, проведенных в рамках нашего проекта „Каменные холмы“, впервые был найден Т-образный обелиск с изображением человеческого лица. Этот артефакт, найденный в Карахан-Тепе, проливает свет на историю человечества как первый пример того, как неолитическое человек вырезает себя на Т-образной колонне», — заявил Мехмет Нури Эрсой, министр культуры и туризма Турции.

