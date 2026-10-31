Каменные "антенны" посреди пустыни: найденная в Сахаре загадочная гробница озадачила археологов

Каменная гробница в Сахаре / Реконструкция ШИ

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На севере Западной Сахары исследователи изучили необычную каменную гробницу длиной 54,5 метра. Под ним обнаружили погребение одного человека, умершего примерно в возрасте 25–35 лет, а рядом с остатками нашли четыре небольшие бусины.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале African Archaeological Review.

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Каменное сооружение с двумя загадочными «антеннами»

Гробница расположена у пересохшего русла Вади-Лаваш-эль-Телли, на отдаленной каменистой равнине в северной части Западной Сахары. Она состоит из двух выразительных частей: овальной насыпи из камней и двух длинных рядов известняковых глыб, отходящих от него по направлению к востоку. Именно из-за такой необычной формы археологи называют постройки этого типа гробницами с «антеннами».

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Общая длина достопримечательности составляет 54,5 метра. Центральная каменная насыпь имеет 12,5 метра в длину и 10 метров в ширину, а ее высота не превышает трех метров. Две каменные линии сначала расходятся, а затем постепенно сближаются, не соединяясь друг с другом.

Исследователи обратили внимание и на ориентацию сооружения: ее длинные выступы направлены примерно под углом 102 градуса относительно географического севера — чуть южнее точного восточного направления. Подобная ориентация встречается и в других достопримечательностях этого типа. Ученые предполагают, что она могла иметь астрономическое значение, однако подтвержденных объяснений пока нет.

Всю конструкцию построили из местных известняковых плит без раствора или других скрепительных материалов. Большинство камней были меньше метра в любом измерении, поэтому для сооружения памятника не нужны были сложные инструменты или специальная инфраструктура. По мнению исследователей, ее могла выстроить относительно небольшая группа людей.

Что нашли под каменными плитами

Археологические раскопки памятки провели еще в апреле 2018 года. Под большими каменными плитами исследователи обнаружили останки одного человека. Следов отдельной погребальной ямы не было: тело уложили прямо на землю, а сверху закрыли каменным перекрытием.

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Кости сохранились плохо, поэтому определить пол погребенного человека не удалось. Однако по степени истирания зубов археологи оценили ее возраст на момент смерти примерно в 25-35 лет.

Рядом со скелетом нашли только четыре кольцевидные бусины, изготовленные из скорлупы страусиных яиц. Скорее всего, они были частью личного украшения покойного. Подобные изделия распространялись в доисторические времена на значительной территории Атлантической Сахары, поэтому сами по себе не позволяют определить, к какой именно культуре принадлежал этот человек.

Установить возраст захоронения оказалось непросто. Первые две попытки радиоуглеродной датировки в 2018 году не дали результата: в костях осталось слишком мало коллагена — белка, обычно используемого для таких исследований.

В 2025 году ученые применили другой метод и исследовали минеральную часть двух костей. Оба образца дали близкие результаты: захоронения датировали периодом между 4417 и 4100 годами назад, то есть примерно 2467-2150 до нашей эры.

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Это первая абсолютная радиоуглеродная датировка гробницы с «антеннами» в Атлантической Сахаре. Он подтвердил, что сооружение имело погребальное назначение и относится к завершающему этапу позднего неолита в регионе.

Рядом с гробницей обнаружили тысячи древних изображений

Каменное сооружение расположено недалеко от большого археологического памятника Слугилья-Лаваш, известного своими наскальными рисунками и гравировками. С 1996 года исследователи зафиксировали здесь около 1140 камней с изображениями, на которых насчитывается 2068 фигур.

На камнях можно увидеть крупных рогатых животных, страусов и других представителей африканской фауны – в том числе носорогов, слонов и жирафов. Эти изображения напоминают, что климат и естественный облик Сахары в прошлом существенно отличались от современных пустынных ландшафтов.

По предварительным оценкам, часть гравировок может иметь возраст от 6500 до 3500 лет. Их связывают с периодом, когда в регионе существовали более благоприятные условия для проживания людей и крупных животных.

Археологи надеются, что дальнейшие раскопки и сравнения с другими погребальными памятками помогут понять, почему древние жители Сахары начали возводить такие масштабные каменные конструкции. Пока назначение двух длинных «антенн», как и причины их необычной ориентации, остаются открытыми вопросами.

Древние гробницы и погребальные обряды - последние новости

Находка в Сахаре – не единственный пример того, как раскопки меняют представление о давних погребальных традициях. В Египте исследователи обнаружили гробницу, которую использовали в течение нескольких веков . Сначала умерших размещали в отдельных местах, но впоследствии человеческие останки стали складывать друг на друга. Среди находок были гробы, амулеты и даже мумифицированная собака.

В Украине археологи также находят захоронения, позволяющие проследить использование одних и тех же ритуальных сооружений разными поколениями. В Хмельницкой области возле села Малиевцы исследовали курган, который сначала построили примерно 1500-1200 лет до нашей эры, а почти через тысячелетие повторно использовали скифы. Особое внимание привлекла бронзовая деталь лошадиной доспехи с необычным растительным орнаментом , которая помогла датировать позже погребение IV веком до нашей эры.

А в Италии в сентябре 2026 года археологи раскопали гробницу этрусков в возрасте около 2700 лет, которую искали больше века. Внутри нашли золотые и бронзовые украшения, оружие, части колесницы, женскую обувь и посуду для банкетов. Роскошь погребального инвентаря указывает на высокий статус похороненных в этом сооружении людей — гробница сохранила ценные свидетельства жизни древней элиты .

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