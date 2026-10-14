Каменный монстр из космоса: спутник NASA показал гигантского "паука" в пустыне Австралии

NASA показало гигантского каменного паука в Австралии / © Фото из открытых источников

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В пустынном регионе Кимберли на западе Австралии есть необычное геологическое образование, с высоты напоминающее огромного паука. Его длинные «лапы» образованы каменными грядами, а в центре расположены сломанные породы. Эта структура возникла после удара космического тела сотни миллионов лет назад, однако распределение следов столкновения до сих пор вызывает вопросы у ученых.

Об этом пишет Daily Galaxy.

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Что спутник NASA заметил в австралийской пустыне

20 сентября 2026 года спутник Landsat 9 пролетел над регионом Кимберли и сфотографировал необычную структуру, известную как кратер Паук (Spider Crater). NASA опубликовало изображение 13 октября.

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Образование имеет овальную форму и достигает примерно 13 км в длину и 11 км в ширину. Внутренняя часть с характерными разветвленными грядами, напоминающая паука, имеет около 4 км в поперечнике.

Изображение демонстрирует резкий контраст между оранжевыми и светло-коричневыми участками пустыни и бледными каменными полосами, расходящимися от центральной части. С высоты этот ландшафт смахивает на рисунок гигантского существа, который кто-то оставил посреди пустыни.

Однако «лапы» — это не трещины, которые образовались недавно, а сохранившиеся гряды песчаника после длительного разрушения окружающих пород. Именно эрозия придала древнему кратеру его необычный вид.

Кратер Паук / © NASA

Как космический удар образовал каменного паука

При столкновении космического тела с Землей мощная ударная волна деформирует породы, а часть поверхности кратера может сначала подняться вверх. Так возникает центральное поднятие — участок, где горные породы оказываются выше, чем были до удара.

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В кратере Паук такое поднятие стало основой необычного рисунка. Вокруг него залегали слои песчаника разной стойкости. С течением времени ветер, вода и другие процессы разрушали более мягкие породы, тогда как более твердые слои сохранялись в виде длинных повышений.

В результате окружающий ландшафт постепенно снижался, а стойкие гряды оставались заметными на поверхности. С высоты они напоминают расходящиеся от его туловища лапы паука.

Эта форма необычна даже для ударных кратеров, хотя центральные поднятия являются обычным признаком многих больших столкновений. Само сочетание центральной структуры, расположение слоев и неравномерной эрозии сделало кратер Паук особенно интересным для геологов.

Почему кратер сначала считали вулканом

Необычное образование заметил геолог Дж. Э. Гармс примерно в 1960 году. Однако объяснение его происхождения появилось не сразу: какое-то время ученые рассматривали даже версию подземного вулканического процесса, не оставившего на поверхности характерных лавовых потоков.

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Переломным моментом стало обнаружение так называемых конусов разрушения — характерных конусообразных трещин с разветвленными бороздами. Они формируются под действием сверхмощной ударной волны и являются важным признаком космического столкновения тела с горными породами.

До 1980 года Гармс и его коллеги опубликовали доводы в пользу ударного происхождения структуры. Кроме конусов разрушения, они обратили внимание на поднятые центральные породы и слои, смещенные во время столкновения.

В центральной части кратера залегает уортонский песчаник — самая древняя порода, обнаженная в этом районе. Ее возраст составляет примерно 1,7 млрд лет, то есть она намного старше самого кратера. Ученые обнаружили повреждение кварцевых зерен и минерального цемента, скрепляющего песчинки. Это свидетельствует о том, что порода уже успела затвердеть к моменту космического удара.

Сильнейшие следы удара расположены не в центре

Несмотря на установленное ударное происхождение кратера, его геометрия остается загадкой. Обычно можно ожидать, что сильнейшие следы ударной волны будут сосредоточены поближе к центральной части. Однако в кратере Паук их распределение оказалось неравномерным.

Одна из ранних гипотез предполагала, что космическое тело прилетело под углом с севера или северо-запада. Так пытались объяснить уклон некоторых пластов горной породы. Другие исследователи считали, что на форму могли повлиять рельеф местности до столкновения и плавный изгиб слоев под поверхностью.

В 2007 году геологи Томас Кенкманн и Михаэль Поэльхау провели детальное картирование центрального поднятия. Они обнаружили две группы перекрытых друг другом каменных пластов, расположенных в виде черепицы. Угол их наклона колебался от 20 до 80 градусов.

Чтобы объяснить такую структуру, исследователи предложили модель, в которой сочетаются два процесса: разрушение и оседание центральной части кратера, а также боковой толчок от врезавшегося под углом космического тела.

Дополнительные подсказки дала работа 2021 года, в рамках которой ученые исследовали 453 зерна циркона из 12 образцов пород. Этот минерал достаточно стойкий и способен сохранять признаки мощного удара. Выяснилось, что цирконы со следами ударного повреждения распределены вокруг центра неравномерно. В то же время кварц из тех же пород не продемонстрировал аналогичной закономерности.

Такие данные свидетельствуют об асимметричном распространении ударной волны, что может помочь восстановить направление и угол столкновения. Однако точно объяснить все особенности структуры до сих пор не удалось.

Сколько лет кратеру Паук

Точное время образования кратера остается неизвестным. Геологи не смогли непосредственно определить возраст самого столкновения по породам с этого места, поэтому ориентируются на возраст окружающих геологических слоев и степень разрушения поверхности.

По имеющимся оценкам, космический удар произошел примерно 600-900 миллионов лет назад в позднем докембрии. Это был период, когда Земля претерпевала масштабные геологические изменения, а условия на планете существенно отличались от современных.

По данным базы Impact Earth, регион испытал эрозию толщиной не менее 1 км. Следовательно, видимая сегодня структура может быть только внутренней частью значительно большего центрального поднятия, существовавшего после столкновения.

Если бы более мягкие породы не разрушались в течение сотен миллионов лет, кратер, вероятно, не приобрел бы столь выразительного рисунка. Именно продолжительная эрозия обнажила стойкие песчаные гряды, которые теперь и напоминают лапы паука на спутниковых снимках.

Что еще учёные узнают из космических ударов

Столкновения космических тел оставляют следы не только на Земле. В августе 2026 года ученые исследовали пылевой шлейф после того, как верхняя ступень ракеты Falcon 9 врезалась в поверхность Луны со скоростью около 8690 км/ч. В нем удалось найти спектральные сигналы натрия и лития, которые помогают определять химический состав материала.

Изучение ударов имеет и практическое значение для защиты планеты. В 2022 году NASA направило аппарат DART на астероидный спутник Диморфос, чтобы проверить, можно ли изменить движение космического тела умышленным столкновением. Удар сократил период обращения Диморфоса вокруг большего астероида Дидимос на 33 минуты, а последующий анализ показал, что столкновение повлияло и на движение обоих тел вокруг Солнца. Это стало важным шагом в развитии технологий изменения орбиты астероидов.

Параллельно ученые оценивают риски столкновения с Землей природных космических объектов. Один из них — астероид Бенну, регулярно приближающийся к нашей планете. Согласно обнародованным оценкам, потенциальная дата его столкновения с Землей приходится на 24 сентября 2182 года, хотя это не означает, что удар обязательно произойдет. Миссия NASA OSIRIS-REx доставила на Землю образцы Бенну, помогающие исследователям лучше понять свойства таких тел и возможные последствия их столкновения с планетой.

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